به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‌رضا اسدی، خسرو علیزاده، میثم علی‌گو، عیسی فرزان‌راد چهار خواننده جوانی هستند كه در چهارمین شب آواز ایرانی در كنار پیشکسوتان هنر آواز از جمله محمد تقی سعیدی و محمود مخدوم به هنرنمایی می‌پردازند.

حسین رضا اسدی با همراهی ساز سنتور مهدی مرتضایی، خسرو علیزاده با همراه ساز تار حبیب فتحی و تنبک فرزاد علیزاده، میثم علی گو با همراهی ساز تار سجاد سعیدی و اصغر برقعی نوازنده نی و عیسی فرزان راد با همراه ساز خزایی بخشی از اجراهای ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» را تشکیل می دهند.



در این برنامه علاوه بر حضور خوانندگان جوان، محمدتقی سعیدی در كنار شهرام میرجلالی، نوازنده برجسته تار كشورمان، آواز می‌خواند ضمن اینکه محمود مخدوم نیز در كنار مجید پایدار از دیگر نوازندگان تار برنامه های های خود را برای مخاطبان اجرا می کنند. این در حالی است که رونمایی از آلبوم موسیقی «ردیف موسیقی ایرانی برای عود» زنده‌یاد منصور نریمان از تولیدات مركز موسیقی حوزه هنری هم بخش بعدی چهارمین شب آواز ایرانی است.

چهارمین شب‌آواز ایرانی به همت مركز موسیقی و مركز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری شنبه ۲۸ شهریورماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.