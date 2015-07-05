خطر غرق شدگی شناگران استخر بش قارداش بجنورد را تهدید می کند

فرزاد ارکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استخر موجود در پارک تفریحی بش قارداش بجنورد که تعداد زیادی از افراد برای شنا از آن استفاده می کنند، به دلیل نبود منجی غریق ایمنی ندارد.

وی با بیان اینکه استخر بش قارداش دارای ظرفیت ۳۰۰ نفر برای شنا است، ادامه داد: برای استخری با این ظرفیت به شش الی هفت نفر منجی غرق نیاز است.

ارکی یادآور شد: استخر پارک بش قارداش بجنورد چند سال قبل یک فوتی داشت و اکنون نیز در صورت نداشتن نظارت لازم و به کار گیری منجی غریق، امکان تکرار چنین حادثه ای وجود دارد.

وی درباره فعالیت منجیان غریق در استخرهای استان گفت: برای تکمیل کادر نجات غریق در برخی از استخرهای واقع در آشخانه، فاروج و بجنورد به نیرو نیاز داریم که ظرف مدت دو ماه آینده ۳۰ نیروی مورد نیاز آموزش های لازم را دیده و فعالیت خود را در این مراکز آغاز می کنند.

ارکی با بیان اینکه هیات نجات غریق و غواصی متولی نظارت بر اماکن آبی است، افزود: در سطح استان ۲۰۰ نفر نجات غریق وجود دارد که از این تعداد ۱۲۰ نفر فعال هستند.

وی با بیان این که ۵۰ درصد از منجیان غریق در استان خانم و ۵۰ درصد نیز آقا هستند، اضافه کرد: با توجه به اضافه شدن چند استخر، در بخش منجی غریق بانوان با کمبود نیرو مواجه هستیم.

ارکی افزود: به دلیل کافی نبودن تعداد منجیان غریق در استان و یا بالا رفتن شمار شناگران استخرها نسبت به میزان ظرفیت آنها، حوادث مختلفی را در این حوزه شاهد بوده ایم.

رییس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان شمالی گفت: در مدت چهار سال گذشته دو نفر در استخرهای استان فوت شده اند.

ارکی در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت برخی اماکن آبی خراسان شمالی گفت: متاسفانه در زمان مزایده این اماکن، شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان مدیریت این اماکن را به فردی می دهند که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد که این رویه نادرست است.

به گفته وی مدیریت اماکن آبی مستلزم گذراندن دوره ای مخصوص بوده و انتظار می رود مسئولان و متولیان امر به توجه به این موضوع رویه خود را تغییر دهند.