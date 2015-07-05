ناکامی داعش در حمله به استان های الانبار، صلاح الدین و نینوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، علی ابراهیم فرمانده عملیات الجزیره و بادیه در ارتش عراق گفت: نیروهای امنیتی عراق حمله تروریست های داعش به سد حدیثه واقع در غرب شهر الرمادی را ناکام گذاشتند. به گفته وی این اقدام منجر به کشته شدن ۲۰ تروریست، انهدام ۶ خودروی زرهی و زخمی شدن دو نفر از نیروهای عراقی شد.

از سوی دیگر پلیس اتحادیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای پلیس حمله تروریست های داعش به شرق شهر تکریت واقع در استان صلاح الدین را ناکام گذاشتند که منجر به کشته شدن ۴ تروریست مسلح داعش شد.

در الکوبر واقع در جنوب شرق موصل نیز نیروهای پیشمرگه کُرد از حمله تروریست های داعش به پایگاه های ارتش اقلیم کردستان جلوگیری کردند. به گفته یکی از نیروهای پیشمرگه تروریست های داعش به دنبال عبور از رود الزاب بودند که نیروهای کُرد با رصد تحرکات آنها اقدام به انفجار قایق های تروریست ها کردند، وی به شمار تلفات این حمله اشاره ای نکرد.