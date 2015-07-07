تصادف خونین تاکسی و مینی بوس/ ۴ تن راهی بیمارستان شدند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته برخورد دو دستگاه خودرو در غرب به شرق اتوبان حکیم بعد از خیابان بهار به سامانه آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و ماموران آتش‌نشانی ۳ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی سمند به انتهای یک دستگاه خودروی مینی‌بوس برخورد کرده و ۴ نفر سرنشین خودروی سمند محبوس شده بودند.

ملکی افزود: ترافیک سنگینی ایجاد شده بود که آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی‌های لازم ۳ نفر سرنشینان خودروی سمند را که ۲ آقا و یک خانم بودند خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند و راننده خودرو نیز که آقای ۴۵ ساله بود در داخل خودرو محبوس شده که آتش‌نشانان با برش قطعات خودرو توانستند این راننده زنده ولی آسیب دیده خارج و تحویل عوامل اورژانس دهند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: پس از عملیات خودروها به محل امنی منتقل و محل حادثه نیز تحویل پلیس راهور داده شد.