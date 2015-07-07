به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی

وزیر آموزش و پرورش شایعه تعویق آزمون استخدامی آموزش و پرورش را رد کرد و گفت: این آزمون تابستان امسال برگزار خواهد شد.

وی افزود: آزمون استخدامی آموزش و پرورش به صورت مستقل و جدا از آزمون فراگیر سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد و نحوه اجرای آن نیز بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است.

چندی پیش رئیس مرکز آمار و نیروی انسانی آموزش و پرورش از احتمال لغو برگزاری آزمون استخدامی در تابستان امسال خبر داده بود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از دو معلمی شدن پایه های پنجم و ششم ابتدایی از سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: به دلیل افزایش تعداد کتاب های درسی در این دو پایه تدریس تعدادی از کتاب ها بر عهده یک معلم و تدریس سایر کتاب ها نیز بر عهده معلم دوم خواهد بود.

فانی طرح انتقال معلمان از سایر استان ها به استان تهران برای جبران کمبود معلم در این استان را منتفی دانست و افزود: بیشتر متقاضیان این انتقال خانم ها هستند و ما در تهران با مازاد نیروی زن روبرو هستیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ساماندهی نیروی انسانی در هر استان با نیروی های موجود در همان استان اجرایی خواهد شد و تفاهم نامه ای نیز با هر استان در این زمینه منعقد شده است.



وی ادامه داد: طرح رتبه بندی معلمان امسال با هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار اجرایی خواهد شد و از مهر امسال احکام حقوقی معلمان بر اساس رتبه بندی جدید اِعمال خواهد شد.



وزیر آموزش و پرورش از اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت برای تامین یارانه شیر مدارس نیز خبر داد و گفت: براین اساس توزیع شیر در مدارس امسال نیز همانند سال گذشته اجرایی خواهد شد.