نمایش خروش ملت ایران عليه استكبارجهانى و صهيونيسم از شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، مجریان و چهرههای آشناى شبکه دو سيما نیز ازساعت ۹ صبح روز ۱۹ تیرماه با حضور در تقاطع خیابان انقلاب با خیابان ابوریحان، خانوادههای ایرانی را در خلق حماسه بزرگ سیاسی راهپیمایی روز قدس همراهی خواهند کرد.
حضور عموهای فیتیلهای، بهاره جهاندوست، فاطمه امینی و نازنین پیرکاری در استیج شبکه دو قطعی شده و این هنرمندان برنامههای خود را از پایگاه این شبکه واقع در مسیر راهپیمایی روز قدس روی آنتن میفرستند.
همچنین گروههای برنامهساز شبکه دو در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با مردم و چهرههایی که برای حمایت از انتفاضه فلسطين در راهپیمایی روز قدس شرکت کردهاند، گفتگو خواهند کرد. آنها میکوشند تا با پوشش مناسب این راهپیمایی، گوشههايى از شور و شعور و خروش ملت ایران علیه رژیم صهیونیستی را در قاب تلویزیون جاودانه کنند.
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