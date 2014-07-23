به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های برنامه‌ساز به همراه مجریان محبوب کودکان شبکه زندگی، جمعه 3 مرداد همزمان با روز جهانی قدس با اجرای برنامه در ایستگاه‌های مختلف که در مسیر راهپیمایی قرار دارند همراهی و همدلی خود را با کودکان و نوجوانان مظلوم فلسطینی اعلام خواهند کرد.



بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، عموهای فیتیله ای (محمد مسلمی، علی فروتن و حمید گلی) به همراه بهاره جهاندوست و عمو مهربان (مجتبی ظریفیان) و خاله رؤیا (آزیتا رضایی) در ایستگاه اول این شبكه واقع در تقاطع خیابان انقلاب و ابوریحان، روبروی پمپ بنزین، ضلع جنوب غربی به اجرای برنامه خواهند پرداخت تا حضور کودکان و نوجوانان را به همراه والدینشان را به تصویر کشند. تهیه كنندگی این بخش از مراسم بر عهده ناصر آقایی تهیه كننده برنامه «فیتیله جمعه تعطیله» است.

در ایستگاه دوم شبكه کودک و خانواده که در تقاطع خیابان انقلاب و ولیعصر، روبروی پارك دانشجو قرار دارد، خاله شادونه و دونه‌ها با اجرای برنامه‌های متنوع راهپیمایان را به حضوری گرم‌تر و همراهی با مردم بیگناه و مظلوم فلسطین دعوت می كنند. تهیه كنندگی این بخش از مراسم بر عهده علی اكبر ذاكری تهیه كننده برنامه «خاله شادونه» است. همچنین در این ایستگاه، مجریان دیگری نیز حضور خواهند داشت.

در روز جهانی قدس عموها و خاله‌های محبوب کودکان تلاش دارند تا با حضور در راهپیمایی به همراه سایر کودکان و خانواده ها ، جنایات رژیم اشغالگر قدس بر علیه مردم مظلوم فلسطین را محکوم کرده و این حماسه سیاسی را به تصویر در می آورند.



