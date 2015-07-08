دیپلمات ها امشب در کوبورگ خواب ندارند!

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: یک منبع آگاه فرانسوی حاضر در محل مذاکرات هسته ای اعلام کرد: «دیپلمات های فرانسوی خود را برای یک ماراتن دیپلماتیک سخت و نفس گیر در هتل کوبورگ طی چند شب آینده آماده می کنند.»

این منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار اعزامی مهر به وین تاکید کرد: «امشب قرار است تیم مذاکره کننده هسته ای فرانسه از ساعت ۹:۴۵ دیدارهای دیپلماتیک خود را در هتل کوبورگ از سر بگیرد.»

وی افزود: «دیپلمات های فرانسوی اعلام کرده اند که امشب تا صبح بیدار خواهند ماند تا در خصوص نقاط اختلافی باقی مانده به بحث و گفت و گو بپردازند.»

این منبع فرانسوی تاکید کرد: «امشب مذاکرات سخت و تعیین کننده ای در وین برگزار خواهد شد که عملا نتیجه نهایی مذاکرات را روشن خواهد کرد.»

لازم به ذکر است که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امشب وارد وین خواهد شد تا به همراه تیم کارشناسی و معاونان خود با تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و دیگر اعضای ۱+۵ دیدار کند.