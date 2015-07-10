دیزنی فیلمی درباره هان سولو در «جنگ ستارگان» می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کارگردانی این فیلم را کریستوفر میلر و فیل لرد بر عهده خواهند داشت. این دو، پیشتر، فیلم موفق لگوی «جنگ ستارگان» را ساخته بودند.

کریسمس امسال هان سولو در دنباله تازه«جنگ ستارگان: نیرو بیدار می شود» هم بازخواهد گشت.

«جنگ ستارگان:‌ نیرو بیدار می شود» به کارگردانی جی جی آبرامز هفتمین اپیزود از این مجموعه است که موفق ترین مجموعه فیلم های دنباله دار تاریخ سینما به شمار می رود.

هریسون فورد پیش از این در سال ۱۹۸۳ در فیلم «بازگشت جدای» نقش سولو را بازی کرده بود و در «نیرو بیدار می شود» هم نقش خود را ادامه می دهد.

هنوز جزئیاتی از فیلم مربوط به هان سولو و ترکیب بازیگران اعلام نشده است ولی به نوشته هالیوود ریپورتر، فیلمنامه آن را لارنس و جان کاسدان (پدر و پسر) نوشته اند.

کاسدان پدر در نوشتن فیلمنامه های امپراتوری ضربه می زند، بازگشت جدای و نیرو بیدار می شود همکاری کرده است.

فیلم مربوط به هان سولو که هنوز عنوانش قطعی نیست، روز ۲۵ می سال ۲۰۱۸ اکران خواهد شد.