به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، «دینکار پرا کاشی سریواستاوا» سفیر هند در ایران در دیدار با غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی، ضمن ابراز خرسندی از فعالی‌های این بنیاد، گفت: زبان فارسی اهمیت زیادی برای ما دارد چرا که تا قبل از حضور انگلیس در هندوستان، زبان فارسی غالب بوده است و هنوز هم برخی از مردم فارسی می‌دانند و صحبت می‌کنند.

وی که مدت ماموریتش در ایران در شُرف اتمام است، از رئیس بنیاد سعدی خواست تا برای آموزش زبان فارسی در کشور هند کمک کرده و منابع آموزشی و استاد برای دانشگاه‌های هندوستان اعزام کنند.

حدادعادل نیز در این دیدار با بیان اینکه حفظ جایگاه زبان فارسی در هندوستان برای ما اهمیت بالایی دارد، اظهار کرد: با توجه به علاقه شما به ایران و زبان و ادبیات فارسی، مایل بودم که قبل از بازگشت به کشورتان از نزدیک با بنیاد سعدی بیشتر آشنا شوید.

وی به فعالیت‌های بنیاد سعدی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی اشاره کرد و گفت: بنیاد سعدی یک مرکز تحقیقات زبان فارسی در هندوستان دارد که سعی می‌کنیم از طریق این مرکز و همچنین رایزنی فرهنگی، کتاب‌های درسی آموزش زبان فارسی را که با آخرین روش های روز دنیا تولید و تالیف کرده‌ایم، به دست شما برسانیم.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم چراغ زبان فارسی در هند روشن بماند و پر فروغ‌تر شود، گفت: در این زمینه به همکاری شما و راهنمایی‌هایتان احتیاج داریم، بنابراین از شما می‌خواهیم پس از بازگشت به کشور هند و بازنشستگی، به عنوان دوستدار زبان فارسی، در کار برای آموزش زبان فارسی فعال باشید.