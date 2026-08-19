۴۰درصد درآمد حاصل از تنگه هرمز به تقویت نیروهای مسلح اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام قاسم روانبخش شامگاه سه شنبه در جمع مردم حاضر در موکب قائد شهید واقع در خیابان هنرستان قم، با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا اظهار کرد: روند تحولات سالهای گذشته نشان داده است که آمریکا در عمل به تعهدات خود قابل اعتماد نیست و در مقاطع مختلف، توافقات انجامشده میان دو کشور را نقض کرده است.
وی با اشاره به مذاکرات منتهی به توافق برجام افزود: هشت سال دولت و تیم مذاکرهکننده وقت برای رسیدن به توافق با طرفهای مقابل تلاش کردند و مذاکرات متعددی انجام شد اما در نهایت دولت آمریکا از این توافق خارج شد و تعهدات خود را کنار گذاشت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه برجام نشان داد که صرف انجام مذاکره نمیتواند تضمینی برای پایبندی طرف مقابل به تعهدات ایجاد کند و در صورتی که طرف مقابل ارادهای برای اجرای توافق نداشته باشد، توافقات سیاسی به تنهایی نمیتوانند منافع کشور را تضمین کنند.
روانبخش در ادامه با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا در عمان بیان کرد: در شرایطی که مذاکرات در جریان بود، طرف آمریکایی اقدام نظامی انجام داد و فرماندهان، مردم و زیرساختهای ایران هدف حمله قرار گرفتند و همین مسئله نشان داد که نمیتوان امنیت و صلح کشور را صرفاً بر مبنای مذاکره و درخواست از طرف مقابل بنا کرد.
وی تصریح کرد: تجربه این دوره بار دیگر نشان داد که برخورداری از قدرت و توان بازدارندگی، یکی از الزامات تأمین امنیت کشور است و بدون پشتوانه قدرت، مذاکره نمیتواند به تنهایی حافظ منافع ملی باشد.
مقاومت برای جلوگیری از تحمیل جنگ است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صلح بدون قدرت پایدار نمیماند، اظهار کرد: مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن نباید به معنای جنگطلبی تلقی شود زیرا هدف از برخورداری از قدرت و مقاومت، جلوگیری از وقوع جنگ و ممانعت از تحمیل اراده دشمن بر کشور است.
روانبخش افزود: کسانی که مقاومت را در مقابل صلح قرار میدهند، در واقع یک دوگانه نادرست میان این دو مفهوم ایجاد میکنند چرا که کشوری که توان دفاع از خود را نداشته باشد، نمیتواند صلح پایدار و امنیت مستمر خود را تضمین کند.
وی ادامه داد: اگر طرح موضوع سازش موجب افزایش گستاخی دشمن و فراهم شدن زمینه برای تحمیل جنگی دیگر شود، چنین رویکردی نمیتواند به صلح واقعی منجر شود و نتیجه آن ممکن است افزایش تهدیدها و فشارهای خارجی باشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: صلح واقعی زمانی شکل میگیرد که کشور از توان و اقتدار لازم برای دفاع از تمامیت، امنیت و منافع خود برخوردار باشد و طرف مقابل بداند که هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.
روانبخش با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت سوریه گفت: تصور اینکه همه مسائل کشور با گفتوگو با آمریکا قابل حل است، با واقعیات تجربهشده در سالهای گذشته سازگار نیست و نمیتوان سرنوشت امنیت و منافع ملی را صرفاً به وعدهها و مذاکرات طرف مقابل وابسته کرد.
آمریکا زبان قدرت را بهتر میفهمد
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار ملی اظهار کرد: آمریکا زبان قدرت را میفهمد و جمهوری اسلامی ایران باید با تکیه بر توانمندیهای ملی و نظامی خود از منافع کشور دفاع کند و اجازه ندهد فشارهای خارجی، امنیت و استقلال ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران در سالهای گذشته نشان داده است که در برابر تهدید، فشار و زیادهخواهی دشمنان ایستادگی میکند و اجازه نخواهد داد امنیت و استقلال کشور تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد.
روانبخش در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مربوط به تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این طرح تاکنون در سه کمیسیون عمران، امور داخلی کشور و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده و قرار است در ادامه برای بررسی و تصمیمگیری نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی افزود: طرح مربوط به تنگه هرمز در ۱۲ ماده تدوین شده و موضوع اعمال اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این آبراه و دریافت عوارض از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، در آن پیشبینی شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مفاد این طرح، ۴۰ درصد درآمدهای حاصل از این محل به تقویت نیروهای مسلح و زیرساختهای نظامی اختصاص پیدا میکند و ۶۰ درصد دیگر برای رفاه و آسایش ملت ایران در نظر گرفته شده است.
درآمد تنگه هرمز برای تقویت توان کشور اختصاص مییابد
وی ابراز امیدواری کرد که طرح ۱۲ مادهای تنگه هرمز در ادامه روند بررسیهای مجلس به تصویب برسد و گفت: تصویب این طرح میتواند زمینه استفاده جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای موجود در تنگه هرمز را در راستای منافع ملی فراهم کند.
روانبخش تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیت و اقتدار خود برای دفاع از منافع ملی و مقابله با فشارهای دشمن استفاده کند و در این مسیر برخورداری از توان دفاعی و قدرت بازدارندگی، پشتوانه مهمی برای تأمین امنیت و حفظ منافع کشور خواهد بود.
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