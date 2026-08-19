شجاعت رهبر شهید عامل ایستادگی نظام در برابر تهدیدها بود

حجت‌الاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) فرمودند که ذکر خدا، یاد مرگ، تلاوت قرآن و صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) را زیاد انجام دهید و همانا صلوات بر رسول خدا(ص) دارای ۱۰ حسنه و ثواب است.

وی افزود: در ایام اربعین و پس از تشییع و تدفین باشکوه و کم‌نظیر رهبر شهید، باید با رهبر جدید بیعت کنیم و بدانیم که ایشان حجت خدا بر مردم و مسئولان و نایب امام زمان(عج) هستند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد رهبر شهید، عبد بودن و خدامحوری ایشان بود؛ همان‌گونه که در مورد پیامبر اسلام(ص) ابتدا «عبد» و سپس «رسول» معرفی شده است.

طاهری تصریح کرد: خداوند در نگاه رهبر شهید همواره در اولویت قرار داشت و ایشان بر اساس خدا حرکت می‌کردند، نه بر اساس منافع مادی، اطرافیان یا خواسته‌های دیگران؛ به همین دلیل در برابر قدرت‌های بزرگ نیز با عزت و اقتدار سخن می‌گفتند.

وی بیان کرد: ویژگی دیگر رهبر شهید، تکیه بر اسلام ناب محمدی(ص) بود. اسلام ناب با اسلام آمریکایی تفاوت دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اسلام ناب، مبارزه با طاغوت و ایستادگی در برابر کفر و ظلم است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان ادامه داد: قرآن کریم انسان‌ها را از تکیه و امید بستن به ظالمان نهی می‌کند و این موضوع نشان می‌دهد که سازش و اعتماد به دشمنان با روح اسلام ناب محمدی(ص) سازگار نیست.

طاهری اضافه کرد: شجاعت از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید بود. در شرایط دشوار و در لحظات حساس، این شجاعت ایشان بود که موجب شد نظام اسلامی با قدرت مسیر خود را ادامه دهد و در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نکند.

وی خاطرنشان کرد: عزت‌نفس نیز از ویژگی‌های برجسته ایشان بود؛ رهبر شهید هیچ‌گاه برای منافع مادی و دنیوی، خود را در برابر دشمنان ذلیل نکرد و در مقابل مؤمنان متواضع و در برابر دشمنان با عزت و اقتدار رفتار می‌کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان تصریح کرد: ساده‌زیستی و قناعت از دیگر ویژگی‌های رهبر شهید بود و کسانی که با زندگی ایشان آشنایی داشتند، نمونه‌های فراوانی از زندگی ساده و اکتفا به حداقل‌ها را بیان کرده‌اند.

طاهری بیان کرد: ایشان حتی پس از رسیدن به جایگاه رهبری نیز از تجملات فاصله گرفتند و در زندگی شخصی خود به دنبال ساده‌زیستی بودند تا شرایط اقشار مختلف جامعه را درک کنند.

وی ادامه داد: تدبیر، حکمت و تقوا نیز از ویژگی‌های مهم رهبر شهید بود؛ دشمن سال‌ها برای اقدامات خود برنامه‌ریزی می‌کرد، اما تصمیمات حکیمانه و تدبیر ایشان موجب می‌شد جمهوری اسلامی در برابر توطئه‌ها با قدرت ایستادگی کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان یادآور شد: نباید مسئله رهبری را صرفاً به نسبت خانوادگی تقلیل داد؛ موضوع اصلی، جایگاه رهبری و نیابت از امام زمان(عج) است و جامعه اسلامی باید نسبت به این جایگاه معرفت و تبعیت داشته باشد.

طاهری تاکید کرد: تاریخ نیز نشان می‌دهد که بی‌توجهی به نماینده و فرستاده امام معصوم چه پیامدهایی دارد و ما باید از سرگذشت حضرت مسلم بن عقیل(ع) درس بگیریم و در مسیر ولایت و رهبری ثابت‌قدم باشیم.