انتظام سهمگین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای موفق این طرح ملی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط است.

وی با بیان اینکه هیچ شهرستان یا دستگاهی نباید از فرآیند آماده‌سازی و اجرای سرشماری عقب بماند، افزود: دستگاه‌های مسئول باید تکالیف تعیین‌شده را در مهلت مقرر انجام دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به رویکرد ثبتی‌مبنا در سرشماری ۱۴۰۵ بیان کرد: حرکت از روش‌های سنتی به سمت نظام آماری داده‌محور و هوشمند، علاوه بر اجرای سرشماری، زمینه بهبود برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و ارائه خدمات در آینده را فراهم می‌کند.

وی تکمیل اطلاعات مکانی، رفع معابر بدون نام، نامگذاری و نصب تابلوهای معابر و روستاها، ژئوکدگذاری اماکن، تعیین تکلیف آبادی‌های فاقد شناسه و رفع اختلافات مرزی بین استان‌ها، شهرستان‌ها و آبادی‌ها را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای سرشماری عنوان کرد.

سهمگین گفت: ستاد استانی و ستادهای شهرستانی سرشماری باید به‌صورت رسمی تشکیل و فعال شوند و فرمانداری‌ها نیز جلسات خود را با دستگاه‌های مرتبط، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برگزار و روند اجرای تکالیف را پیگیری کنند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا یکی از طرح‌های مهم آماری کشور است که داده‌های آن در برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و توزیع منابع و اعتبارات بر اساس اطلاعات جمعیتی و مکانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.