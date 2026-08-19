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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۱

کفاش: روغن احتکارشده در خراسان شمالی به شبکه توزیع بازگشت

کفاش: روغن احتکارشده در خراسان شمالی به شبکه توزیع بازگشت

بجنورد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: یک تن روغن خوراکی احتکارشده در بجنورد با حکم تعزیرات به شبکه رسمی توزیع بازگشت و متخلف به پرداخت بیش از ۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: پرونده احتکار یک تن روغن خوراکی به ارزش سه میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بجنورد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر الزام متخلف به عرضه کالای احتکارشده در شبکه رسمی، وی را به پرداخت پنج میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کفاش گفت: با گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی بجنورد، گزارش این تخلف برای بررسی و رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6920908

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