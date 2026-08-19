کفاش: روغن احتکارشده در خراسان شمالی به شبکه توزیع بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمیدرضا کفاش اظهار کرد: پرونده احتکار یک تن روغن خوراکی به ارزش سه میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بجنورد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر الزام متخلف به عرضه کالای احتکارشده در شبکه رسمی، وی را به پرداخت پنج میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کفاش گفت: با گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی بجنورد، گزارش این تخلف برای بررسی و رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.