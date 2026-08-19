احیای ناو «لینکلن» به ۳ سال زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان و تحلیلگران تاکید کرد که جایگزین شدن ناو جرج واشنگتن با ناو لینکلن نگرانی ها را در خصوص قدرت نیروی دریایی آمریکا برای واکنش نشان دادن به تحولات جهانی و تداوم عملیات این کشور به مدت طولانی تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا ۱۱ ناو هواپیمابر فعال دارد که بعد از پایان مأموریتشان به تعمیر نیاز دارند.

در این گزارش به نقل از برایان کلارک افسر سابق نیروی دریایی آمریکا و عضو پژوهشکده هدسون آمده است، پیامدهای جنگ با ایران ممکن است باعث شود ناو لینکلن به سه سال زمان برای بازگشت به سطح آمادگی قبلی خود نیاز داشته باشد.

پیشتر نیز نیوزویک به نقل از ایلان مکاسکر ناظر مالی سابق در وزارت جنگ آمریکا گزارش داد که بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره، به کار گیری ناو روزانه ۵ و نیم میلیون دلار هزینه دارد و مأموریت ۲۶۹ روزه آن نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه برداشته است.