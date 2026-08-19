کشتی پهلوانی کارگری خراسان شمالی در مسابقات کشور سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان خراسان شمالی براتعلی سعیدی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور کشتی پهلوانی کارگری با عنوان جام پهلوان حاج ناصر اسدی امروز سهشنبه ۲۷ مردادماه در کرمان برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها با حضور ۱۱ تیم از ۱۰ استان کشور و در سطح بالایی از آمادگی برگزار شد و ورزشکاران خراسان شمالی توانستند در میان تیمهای قدرتمند کشور جایگاه سوم را از آن خود کنند.
رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی تصریح کرد: در ردهبندی نهایی، تیم خودروسازان بم عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم فارس در جایگاه دوم ایستاد و خراسان شمالی نیز مقام سوم این رقابتها را به دست آورد.
سعیدی گفت: کسب این جایگاه نشاندهنده آمادگی فنی و روحی بالای ورزشکاران کشتی پهلوانی کارگری خراسان شمالی است.
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