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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۵

کشتی پهلوانی کارگری خراسان شمالی در مسابقات کشور سوم شد

کشتی پهلوانی کارگری خراسان شمالی در مسابقات کشور سوم شد

بجنورد- تیم کشتی پهلوانی کارگری خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور جام پهلوان حاج ناصر اسدی با حضور ۱۱ تیم از ۱۰ استان، به مقام سوم کشور دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان خراسان شمالی براتعلی سعیدی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور کشتی پهلوانی کارگری با عنوان جام پهلوان حاج ناصر اسدی امروز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در کرمان برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها با حضور ۱۱ تیم از ۱۰ استان کشور و در سطح بالایی از آمادگی برگزار شد و ورزشکاران خراسان شمالی توانستند در میان تیم‌های قدرتمند کشور جایگاه سوم را از آن خود کنند.

رئیس هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی تصریح کرد: در رده‌بندی نهایی، تیم خودروسازان بم عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم فارس در جایگاه دوم ایستاد و خراسان شمالی نیز مقام سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

سعیدی گفت: کسب این جایگاه نشان‌دهنده آمادگی فنی و روحی بالای ورزشکاران کشتی پهلوانی کارگری خراسان شمالی است.

کد مطلب 6920913

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