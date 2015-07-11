دو حادثه آتش سوزی در تهران و نجات ۷ حادثه دیده

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۳ و ۱۱ دقیقه ظهر امروز وقوع حریق گسترده در یک ساختمان اداری واقع در خیابان شریعتی تقاطع صدر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۷ ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروی امداد نردبان هیدرولیکی و تجهیزات ایمنی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل آتش سوزی در طبقه پارکینگ یک ساختمان ۵ طبقه ۱۵ واحدی اتفاق افتاده بود که در همان بررسی های اولیه مشخص شد ۵ دستگاه خودرو و دو دستگاه موتور سیکلت درون پارکینگ شعله ور شده اند.

ملکی گفت: در این حادثه دو خانم از قسمت پشت بام از ارتفاع دو تا سه متری به پشت بام ساختمان کناری پریده بودند که متاسفانه از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شده بودند. همچنین یک نفر از مراجعان مرد داخل ساختمان نیز به دلیل مصدومیت بر روی پله ها افتاده بود و قادر به حرکت نبود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: در این حادثه دو آتش نشان نیز به دلیل کمبود اکسیژن و دود گرفتگی دچار مصدومیت شدند که در مجموع هر ۵ مصدوم حادثه به عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه تحویل داده شدند.

ملکی افزود: آتش نشانان در این حادثه ۱۴ نفر از ساکنان این ساختمان ۵ طبقه را که در شرایط ناایمن گرفتار شده بودند نجات دادند.

وی با اعلام اینکه علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی در دست بررسی است، افزود: آتش نشانان پس از تخلیه دود و ایمن سازی محل حادثه در ساعت ۱۵ به عملیات خود خاتمه دادند.

آتش سوزی در ساختمان اداری خیابان دولت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوزی در یک واحد تجاری و اداری در طبقه دوم یک ساختمان ۷ طبقه تجاری – مسکونی در خیابان دولت خبر داد.

سید جلال ملکی درباره توضیحات امدادرسانی به دومین حادثه آتش سوزی در خیابان دولت گفت: آتش سوزی در یک واحد تجاری – مسکونی روی داده بود و به دلیل دود زیاد در طبقات ساکنان ساختمان ۷ طبقه در شرایط ناایمن محبوس شده بودند.

وی گفت: بلافاصله گروهی از آتش نشانان در اولین اقدام افراد محبوس شده را به پشت بام هدایت کرده و گروهی دیگر از آتش نشانان نیز مشغول خاموش کردن آتش شدند.

ملکی افزود: آتش نشانان با استفاده از نردبان هیدرولیکی و از طریق نردبان‌های ساختمان موفق شدند هر ۲۰ نفر شهروند گرفتار شده در میان دود و شعله ها را به سلامت از ساختمان شعله ور خارج کنند.

وی گفت: در این حادثه یک خانم دچار سوختگی سطحی و یک خانم دیگر نیز دچار دود گرفتگی شده بود که آتش نشانان هر دو مصدومان این آتش سوزی را به عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه تحویل دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: علت وقوع این حادثه نیز از سوی کارشناسان در دست بررسی است.