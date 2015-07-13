به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین اثر استاد غلامحسین امیرخانی رونمایی شد. در این مراسم علاوه بر رونمایی از این اثر، ۳ نفر از هنرمندان خوشنویس کشورمان به عنوان کاتبان وحی تقدیر شدند.

علی ثابت دبیر کمیته هنر بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در این مراسم با اشاره به محتوای اثر تازه استاد امیرخانی گفت: این اثر آیه ۵ سوره قصص است که نگارش آن کمتر از یک هفته پیش به پایان رسیده است. کار تذهیب و نقاشی آن نیز به تازگی انجام شده و در بخش هنر نمایشگاه قرآن رونمایی می‌شود.

ثابت همچنین در خصوص انتشار پوستر این اثر اظهار کرد: پوستر تازه‌ترین اثر استاد امیرخانی با کیفیت مناسب چاپ شده است تا در این مراسم به هنرمندان هدیه شود. ضمن اینکه از ۳ هنرمند خوشنویس که با همت والای خود قرآن را با خطوط نسخ، ثلث و نستعلیق کتابت کرده‌اند تجلیل می‌شود.

برزین ضرغامی، دبیر بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم گفت: از سال ۷۲ که نمایشگاه قرآن فعالیت خود را آغاز کرده، حضور هنرمندان جزو خاطرات خوب نمایشگاه بوده و بخش هنری از پربارترین و غنی‌ترین بخش‌های نمایشگاهی بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به رونمایی از اثر خوشنویسی امیرخانی اظهار کرد: خلق این اثر نقطه روشنی در تاریخ نمایشگاه و نشانه ارادت استاد به ساحت مقدس قرآن است. حضور هنرمندانی که قرآن را کتابت کرده‌اند در این فضا باعث رونق فعالیت‌های هنری قرآنی شده است. امیدوارم این گام‌ها مقدمه‌ای برای رونق بیشتر هنر و فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی باشد.

مجتبی سبزه، دبیر خوشنویسی بخش هنر نمایشگاه قرآن نیز در این مراسم گفت: ما خوشنویسان هر سال منتظر اثر جدیدی از استاد امیرخانی هستیم، خوشبختانه امسال بخش هنر نمایشگاه قرآن با نظم و ترتیب خاصی برگزار شده که باعث جلب رضایت هنرمندان و بازدیدکنندگان شده است. با رونمایی از این اثر، هم به کنجکاوی خوشنویسان که منتظر اثر تازه استاد بودند پاسخ داده می‌شود و هم اثری در معرض دید قرار می‌گیرد که در مدت کوتاهی خلق شده است.

سبزه در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد: در سال‌های آینده با برنامه‌ریزی بهتر، هنرمندان بتوانند با آثار بیشتری در نمایشگاه قرآن شرکت کنند.

در این مراسم از خدیجه فلاحی برای کتابت قرآن به خط ثلث، علی قربانی برای نگارش قرآن به خط نسخ و حمید ساسانی برای کتابت کلام الله به زبان نستعلیق مورد تجلیل قرار گرفتند.

علی قربانی با اشاره به اینکه نگارش قرآن به خط نسخ ۲ سال طول کشیده است، گفت : «بیشترین کتابت قرآن در ایران، عثمان طه است و وظیفه داریم برای حفظ خطوط ایرانی تلاش کنیم. من قرآن را به خط نسخ ایرانی نوشته‌ام و این اثر ۲ ماه پیش تکمیل شده است.»

خدیجه فلاحی، یکی دیگر از هنرمندان حاضر در مراسم که از او برای کتابت قرآن به خط ثلث تجلیل شد در معرفی این اثر گفت: «آیات روشن، کتابی است که در آن سوره‌های کوچک به شکل کامل نوشته شده و سوره‌های دیگر به شکل سرسوره نوشته شده‌اند. اکنون نیز در حال نوشتن ما بقی آن هستم.

فلاحی با اعلام این که ظرافت های بسیار زیادی در کتابت قرآن به خط ثلث انجام شده است گفت: «نوشتن این اثر ۲ سال و نیم زمان برد و البته چاپ آن نیز ۶ ماه طول کشید».

وی با اشاره به این که مقدمه کتابش توسط استاد امیرخانی نوشته شده است گفت: «همچنین استاد بهاء الدین خرمشاهی نیز در این کتاب توضیحاتی در باره پیشینه خط ثلث در این اثر دارند.»

فلاحی با توضیح این نکته که در کتابت قرآن به خط ثلث هیچ الگویی نداشته است گفت: سعی کردم ام با توجه به ابعاد هندسی، کار کتابت قرآن کریم را در این اثر انجام دهم.

وی با تاکید بر این که خوشنوسی را با این نیت آغاز کرده است که روزی به کتابت قرآن کریم بپردازد گفت: «امیدوارم این نیت را همچنان دنبال کنم «.

سومین نفر که در این مراسم تقدیر شد استاد حمید ساسانی بود. مجتبی سبزه، دبیر خوشنویسی بخش هنر نمایشگاه قرآن در باره کار حمید ساسانی گفت: «حمید ساسانی کتابت قرآن را در خط نستعلیق انجام داده است و این یکی از سخت ترین کارهایی است که اتفاق افتاده است.

به گفته وی، طراحی کلمات نستعلیق در اثر حمید ساسانی به صورتی است که به سختی می توان عربی نوشت، چون هم اعراب دارد و هم نقطه گذاری هاست که اگر کمی جا به جا شود، اهل فن ایراد هایی می گیرند که گویا خللی در کار نوشتن آن کلمات وجود داشته است. ولی ایشان به نوشتن این قرآن مبادرت ورزیدند و در این خصوص هم از لحاظ این که کلمه ها را تا اندازه ای که جا داشت از هم جدا نوشته اند و اعراب را کوچک گذاشته اند تا هر کدام در جای خودشان قرار داده اند. می بینیم که یکی از قرآن های موفق خط نستعلیق قرآنی است که حمید ساسانی نوشته است».

در این مراسم حمید ساسانی اظهار کرد: این قرآن در قطع a۳ در ۱۱ سطر و ۵۸۳ صفحه نوشته شده است.

قرآن نستعلیق ترکیب کرسی بندی اش مشکل است، چون کلمات روی شیب قرار دارند. شما نمی توانید مثل نسخ و ثلث صاف روی خط مصدر بنویسید. شاید یکی از دلایل عمده ای که من ختم به آیه این قرآن را ننوشتم این بود که زیبایی را تحت تاثیر قرار می داد. اگر آن شاخص را در نظر می گرفتیم.

ساسانی با اعلام این که کتابت این قرآن ۴ سال طول کشیده است گفت:در کتابت قرآن، فاصله کلمات را طوری در نظر گرفتیم که برای خواندن کلمات دچار مشکل نشویم.

در پایان این مراسم استاد غلامحسن امیرخانی استاد خوشنوسی گفت: در مورد خط نستعلیق، تناسب و هندسه خط با کلمات عربی مناسبت ندارد. چون اعراب باید روی خود خط قرار بگیرد. لذا دشواری هایی ایجاد می شود که برای ارائه آسان نخواهد بود. هنرمند باید بسیار تلاش کند تا از نظر ساختاری و تناسبات خط نستعلیق از نظر کرسی و تاکید مراعات شود و در عین حال اعراب سر جای خودش قرار بگیرد. این تجربه ای است که در ایران از سده های پیشین هم داشته ایم ولی خیلی اندک.

امیرخانی افزود: در این دوره برخی از دوستان هنرمند ما برای نوشتن قرآن کریم به خط نستعلیق اهتمام ورزیدند که نمونه ای از هنر ایران به شمار می رود. هنری که در همه زمینه ها قدرت، ریشه و زیبایی شناسی خودش را نشان می دهد.