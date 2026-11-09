حسین عظیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات ناشی از بارش‌های سیل‌آسا در این شهرستان اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید و سیلابی که طی حدود ۲۴ ساعت تا یک روز و نیم، میزان آن به ۱۱۳ میلی‌متر رسید، جریان سیلاب از دره‌ها، ارتفاعات و آبراهه‌ها به سمت مناطق پایین‌دست جاری شد و طغیان مسیل‌ها را به دنبال داشت.

وی افزود: با وجود اقدامات پیشگیرانه، مدیریت مناسب و آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان پیش از وقوع سیلاب و همچنین اقدامات انجام‌شده در حین بارندگی‌ها، شدت جریان آب و حجم روان‌آب‌ها موجب بروز خساراتی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه کشاورزی شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان با تشریح برآورد اولیه خسارات بخش کشاورزی شهرستان تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، در مجموع ۹۱۰ میلیارد ریال خسارت به بخش‌های مختلف کشاورزی و زیرساخت‌های وابسته وارد شده است.

عظیمی با اشاره به جزئیات این خسارات گفت: در بخش گلخانه‌ها، ۲۰ هکتار با خسارتی بالغ بر ۵۲۰ میلیارد ریال، در بخش مزارع گندم و جو ۱۰۸ هکتار با ۵۴ میلیارد ریال و در بخش لوبیا نیز ۲۵ هکتار با ۵۳ میلیارد و ۹۰۰ هزار ریال خسارت مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش زعفران به ۲ هکتار از اراضی با برآورد خسارت ۱۸ میلیارد ریال آسیب وارد شده و استخرهای پرورش ماهی نیز با تلف شدن یک‌هزار قطعه ماهی، ۱۰ میلیارد ریال خسارت دیده‌اند.

عظیمی با اشاره به خسارات وارده به واحدهای دامی و زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان خاطرنشان کرد: ۳۰ واحد دامداری با ۱۵۰ میلیارد ریال، سه کیلومتر از جاده‌های بین مزارع با هفت میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال و یک واحد اتاق کارگری با هفت میلیون ریال خسارت مواجه شده‌اند.

وی افزود: در بخش تأسیسات تأمین آب کشاورزی نیز دو حلقه چاه با خسارت ۸۰ میلیارد ریالی و یک رشته قنات با خسارت ۹ میلیارد و ۶۰۰ هزار ریالی گزارش شده است.

وی تأکید کرد: این ارقام مربوط به برآورد اولیه خسارات سیلاب در حوزه کشاورزی شهرستان است و بررسی و ارزیابی میزان خسارات و پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.