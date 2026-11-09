به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای از قطع ۱۲ ساعته آب در شماری از مناطق بندرعباس به‌دلیل عملیات جابه‌جایی خط انتقال آب در مسیر اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس خبر داد.

این قطعی از ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان تا ساعت ۶ صبح چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، به‌منظور جابه‌جایی خط انتقال آزبست به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و تسهیل اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس اعمال می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، هنرستان‌های شهید کرانی و شهید رجایی و منازل مسکونی آن‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی، مجتمع بعثت در بلوار امام خمینی، مجتمع‌های گل‌ها، گلستان، شیلات و چمران، تیپ تفنگداران روبه‌روی صداوسیما، فرودگاه بندرعباس و منازل مسکونی آن و خیابان هماگ در بلوار خلیج فارس، مشمول این قطعی خواهند بود.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از شهروندان مناطق یادشده خواست با ذخیره آب مورد نیاز و مدیریت مصرف، تمهیدات لازم را برای این مدت در نظر بگیرند.

مشترکان همچنین می‌توانند برای اطلاع از زمان وصل مجدد آب و اعلام حوادث احتمالی، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس بگیرند.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ضمن عذرخواهی از شهروندان، از صبوری و همراهی آنان در اجرای این عملیات قدردانی کرد.