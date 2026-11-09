به گزارش خبرنگار مهر، راضیه جانپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره «الوند دخت» پیوند هویت و اصالت ایرانی اسلامی با نیاز زندگی امروز است، اظهار کرد: محور جشنواره ما بروز رسانی هنر ایرانی در پوشش عفیفانه است.

وی با تاکید بر لزوم تحقق شعار رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: هنر طراحی و دوخت متناسب با سلایق بانوان لحاظ می‌شود، در بخش پژوهش‌های علمی نیز بیشتر به سمت رشته‌های طراحی و تولید پوشاک می‌رویم، آثار باید متناسب با ارزش‌های جامعه اسلامی حرفی برای گفتن داشته باشد.

دبیر جشنواره الوندخت ملایر با تاکید بر اینکه طرح‌هایی مورد پذیرش قرار می‌گیرند که قیمت مقرون به صرفه‌ای برای ارائه و تولید انبوه در جامعه داشته باشند، افزود: این جشنواره در سطح دانش آموزی، دانشجویی و آزاد برگزار می‌شود و همه علاقمندان می‌توانند در رشته‌های طراحی و دوخت شرکت کنند.

وی از برگزاری نمایشگاه ویژه طراحی دوخت جشنواره «الوند دخت» از دوم تا دوازدهم آذر ماه در فرهنگسرای شهرداری ملایر واقع در خیابان شهید رجایی خبر داد و گفت: از همه تعاونی‌ها و تولیدکنندگان دعوت می‌کنیم تا در این جشنواره حضور داشته باشند، همچنین مقرر شده است کارگاه‌های تخصصی در زمینه طراحی و دوخت با حضور کارشناسان مربوط در ملایر برگزار شود.

جانپور از هماهنگی انجام شده با تولیدکنندگان انبوه و فروشندگان پوشاک و لباس و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در این رابطه خبر داد و افزود: هدف ما عرضه محصولات با کیفیت ایرانی -اسلامی با قیمت مناسب به مردم است، همچنین تلاش خواهیم کرد تا انواع لباس‌های زیبا در چارچوب فرهنگ و آداب و رسوم بومی-محلی را به مردم عرضه کنیم.