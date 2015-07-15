حواله اکران «رستاخیز» تنها متعلق به سینماهای حوزه هنری نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در پاسخ به برخی صحبت ها مبنی بر اینکه اکران این فیلم محدود به سینماهای حوزه هنری بوده است، گفت: قرارداد اکران فیلم «رستاخیز» در شورای صنفی نمایش در گروه سینمایی آزادی به ثبت رسید و مقرر شد این فیلم در تهران و شهرستان ها به اکران عمومی برسد.

وی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد ۲۲ سال سینما حواله فیلم «رستاخیز» را دریافت کنند بنابراین غیر از سرگروه، بین ۲۱ سالن سینما قرارداد منعقد شد و براساس قرارداد فی ما بین پخش کننده و سینمادار حواله این فیلم برای اکران عید فطر صادر شد.

فرجی در پایان گفت: با این اوصاف و بر اساس اسناد موجود حواله اکران فیلم «رستاخیز» تنها متعلق به سینماهای حوزه هنری نبوده و حواله اکران این فیلم در شورای صنفی نمایش برای مجموع سینماها صادر شده است.

این فیلم از صبح امروز ۲۴ تیرماه ساعت ۱۰ صبح در پردیس سینماهایی چون آزادی، زندگی، کوروش، ملت، اریکه ایرانیان، چارسو، سمرقند و ماندانا در تهران اکران شد. علاوه بر پردیس ها، سینماهایی چون بهمن، مرکزی، شکوفه، سپیده، ایران، کیان، تماشا، فرهنگسرای بهمن، دهکده و شاهد این فیلم را نمایش داده اند.