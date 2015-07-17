باور نداریم که آمریکا از تغییر حکومت کوبا دست برداشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «گوستاو ماچین» معاون مدیر کل امور آمریکا در وزارت خارجه کوبا اعلام کرد هاوانا هنوز متقاعد نشده است که واشنگتن از سیاست تغییر حکومت کمونیستی در کوبا دست برداشته باشد.

در حالی که کوبا و آمریکا قرار است روز دوشنبه مناسبات دیپلماتیک خود را پس از ۵۷ سال دشمنی احیا کنند، هاوانا اعلام کرد که واشنگتن باید برای بهبود کلی مناسبات، از سیاست تغییر حکومت در این کشور دست بردارد.

«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس سران کشورهای آمریکایی در پاناما پس از دیدار مستقیم با رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در ماه آوریل در یک کنفرانس خبری گفت: ما درباره کوبا به فکر تغییر رژیم نیستیم.

گوستاو ماچین در جمع خبرنگاران گفت: شما باید از سخنان رئیس جمهوری آمریکا ممنون باشید، اما در عمل باید ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی افزود: ما هنوز شاهد چیزی که نشانه تغییر عملی باشد نبوده ایم.

خبرگزاری فرانسه دیروز اعلام کرده بود: «برونو رودریگز» وزیر خارجه کوبا روز دوشنبه با سفر به واشنگتن با همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.