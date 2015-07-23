ظرفیت های واقعی بخش صنعت در استان سمنان به کار گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح پنج شنبه در دیدار با فعالان بخش صنعت شهرستان گرمسار ضمن اشاره به اینکه زیربناهای موجود برای رشد صنعت باید در استان سمنان فراهم شود تا صنعتگران و سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر در این عرصه ورود پیدا کنند، ابراز داشت: مسئولان استان همواره در تلاش هستند تا بتوانند نیاز سرمایه‌گذاران در بخش صنعت را به‌خوبی تأمین کنند.

وی افزود: در استان سمنان نیروهای تخصصی و ماهر زیادی وجود دارد که می‌توانند در پیشرفت صنعت استان نقش بسزایی داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، با اظهار اینکه امروز ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت صنایع استان سمنان استفاده نشده است گفت: باید تلاش کنیم تا این ظرفیت خالی به‌خوبی استفاده شود؛ چراکه این موضوع به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز ندارد.

اسودی با بیان اینکه فرهنگ صنعتی استان سمنان باید پیشرفت کند تا بتوانیم در عرصه صنعت شاهد پیشرفت‌های خوب و مفید باشیم، گفت: سرمایه گذاری در بخش های تولیدی با موازین اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری همخوانی دارد لذا باید در این امر جدیت خاصی به خرج داد.

مشکل بخش های صنعتی تصمیمات نادرست مسئولان است

رئیس انجمن مدیران بخش صنایع شهرستان گرمسار نیز در خلال این نشست در پاسخ به خبرنگار مهر، گفت: مشکل اصلی در بخش تولید، همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است چرا که طی بیست سال اخیر ابتدا شعار خودکفایی مطرح بود سپس شعارخودگردانی ادارات جایگزین خودکفایی شد و این مهم به نوعی سردرگمی در بخش صنعت بدل شد.

شهرام پرویز خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از مصوبات به دلیل همین سردرگمی و همچنین به واسطه منفعت طلبی برخی افراد در مجموعه صنعت و معدن، بدون بهره برداری باقی ماند.

وی همچنین از توزیع ناعادلانه امکانات، نیروها و خدمات در استان سمنان انتقاد کرد و افزود: در این راستا امکانات براساس آمار استقرار واقعی واحدهای صنعتی صورت نمی گیرد؛ برای مثال وقتی شهرستان گرمسار به تنهایی سه برابر استان ایلام در آن صنایع استقرار دارند لذا باید به همان نسبت و یا در حد و اندازه شهرستان سمنان امکانات به آن تعلق گیرد ولی متاسفانه علیرغم همه قول ها درصد اندکی هم از این وعده ها اجرایی نشده است.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمسار در خاتمه گفت: علیرغم اعلام استاندار سمنان در جلسه بررسی مشکلات صنعتگران گرمسار مبنی بر دادن اختیارات مدیران کل مرتبط با صنایع به مدیران شهرستان گرمسار و تفویض اختیار به شهرستان برای رفع مشکلات، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و ستاد تسهیل استان نیز مشکلی از صنعت شهرستان گرمسار را رفع نکرده است.