سفر «خالد مشعل» به ریاض با اهداف سیاسی صورت نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست مطبوعاتی مشترک با «سامح الشکری» همتای مصری خود اعلام کرد: با طرف مصری درخصوص حل بحران سوریه بر اساس مفاد نشست ژنو هم عقیده هستیم.

وی همچنین اعلام کرد: با وزیر خارجه مصر درخصوص تحولات اخیر سوریه، عراق، یمن و گسترش همکاریهای دوجانبه رایزنی کردیم. الجبیر تاکید کرد که مصر به حمایت سیاسی و نظامی از ائتلاف ضد یمن پایبند است و هیچ تغییری در مواضع مصر در این خصوص وجود ندارد.

وزیر امور خارجه عربستان در ادامه با اشاره به سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به ریاض اعلام کرد که سفر وی به عربستان با اهداف سیاسی صورت نگرفته و تنها با هدف انجام مناسک حج عمره بوده است.

به گزارش مهر، این اولین اظهار نظر رسمی مقامات سعودی درباره سفر جنجال برانگیز خالد مشعل به ریاض محسوب می شود.