جریمه نقدی، کسر امتیاز و محرومیت تماشاگر برای تیم ملی کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رفتار نژاد پرستانه کروات‌ها در دیدار این تیم مقابل ایتالیا در چارچوب دیدارهای مقدماتی یورو ۲۰۱۶ عاقبت خوشی برای آنها به دنبال نداشت. در دیدار یاد شده که پشت درهای بسته ورزشگاه اشپیلت برگزار شده بود ناظر بازی یک صلیب شکسته نازی را در زمین مشاهده کرد و گزارش آن را در اختیار یوفا قرار داد.

گاردین در این باره گزارش داد یوفا یک امتیاز از کرواسی کسر کرده و جریمه نقدی ۱۰۰ هزار یورویی را نیز برای این تیم در نظر گرفته است. همچنین این تیم دو بازی بعدی خود در رقابتهای مقدماتی یورو ۲۰۱۶ را باید در ورزشگاه خالی از تماشاگر برگزار کند.