۳۲۱۶ کشته در حملات هوایی ائتلاف به سوریه طی ۱۰ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دیده بان حقوق بشر سوریه با تهیه گزارشی از حملات ائتلاف بین المللی ضد داعش به سوریه اعلام کرد: در این حملات دست کم ۲۹۲۷ نفر از تروریست های داعش کشته شده اند که بیشترشان ملیت غیر سوری دارند.

بر این اساس در حملات موشکی و هوایی به مراکز تجمع و پایگاه های داعش در استان های حماه، حلب، حمص، الحسکه، الرقه و دیر الزور ده ها نفر از فرماندهان داعش از ملیت های سوری، عربی و بیگانه کشته شده اند که از بارزترین آنها می توان به «ابو اسامه العراقی»، «عامر الرفدان» و «ابو سیاف» اشاره کرد.

طبق اعلام دیده بان حقوق بشر سوریه، در این حملات همچنین دست کم ۱۱۵ نفر از تروریست های جبهه النصره وابسته به گروهک القاعده کشته شده اند. این تروریست ها در حمله به مقر اصلی آنها یعنی ریف غربی حلب و ریف شمالی ادلب کشته شده اند که از بارزترین آنها نیز می توان به «محسن الفضلی»، «ابو همام»، «ابو عمر الکردی»، «ابو حمزه الفرنسی» و «ابو قتاده التونسی» اشاره کرد.

همچنین در این حملات ۱۷۳ شهروند سوری از جلمه ۸۸ کودک و زن کشته شده اند. بیشترین تلفات غیرنظامیان در تاریخ ۱ می ۲۰۱۵ بوده که حملات ائتلاف بین المللی منجر به کشته شدن ۶۴ شهروند سوری در روستایی واقع در جنوب شهر کوبانی شد. این آمار دیده بان حقوق بشر سوریه از تاریخ ۲۳ سپتامبر تا ۲۳ جولای ۲۰۱۵ را شامل می شود.