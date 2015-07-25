به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، میکروب‌ها، باکتری‌ها و میکرو ارگانیسم‌ها مانند کورینه باکتریوم گزروزیس، از دلایل اصلی ایجاد بیماری‌ها، عفونت‌ها و ایجاد بوی بد هستند. لذا استفاده از مواد ضدعفونی کننده که منجر به کاهش فعالیت این موجودات می‌شود، ضروری است. در این میان فعالیت ضدمیکروبی نقره به اثبات رسیده و در کاربردهای مختلفی از جمله تجهیزات دندانپزشکی و پمادهای سوختگی مورد استفاده قرار گرفته‌ است.

دکتر خشایار مهاجر شجاعی، یکی از محققان طرح« ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در فرش‌های ماشینی با نانوذرات»، هدف اصلی این طرح را تولید فرش آنتی باکتریال، برای جلوگیری از بو گرفتن فرش در اثر تماس عرق بدن با سطح آن در مراکز پر رفت و آمد مانند مساجد و نواحی مسکونی خواند.

وی با بیان اینکه نتایج این طرح تحقیقاتی حاکی از ثبات بالای مواد آنتی باکتریال مورد استفاده بر روی فرش ماشینی از جنس پلی استر است، افزود: از جمله‌ مهم‌ترین مزایای این طرح می توان به جلوگیری از بوگرفتگی فرش و نیز ممانعت از رشد باکتری‌هایی گرم مثبت و گرم منفی مانند E.Coli ، به کمک نانوذرات نقره و مس اشاره کرد.

به گفته‌ این محقق، در این پروژه صنعتی– تحقیقاتی، پایدار سازی مواد آنتی باکتریال بر پایه نانوذرات نقره بر روی فیلامنت پلی استر انجام شده است. کاربرد اصلی این طرح بیشتر متمرکز بر صنایع فرش ماشینی است.

مهاجر شجاعی عنوان کرد: علیرغم افزایش در میزان هزینه‌های تولید، داشتن ویژگی ضد باکتری با ماندگاری بالا در فرش ماشینی آن را برای استفاده در مکان‌های شلوغ، با توجه به ارتباط مستقیم مردم با سطح فرش ماشینی مناسب‌تر کرده است.

بر اساس اعلام ستاد نانو، نخ‌های با خاصیت ضد باکتری در بافت فرش‌های ماشینی به کار رفته و سبب می‌شوند که فرش نهایی خاصیت ضد باکتری داشته و در مراکز پر رفت و آمد دچار بوگرفتگی نشود. کلیه‌ موارد مطرح شده در این زمینه، نتیجه‌ یکسری تحقیقات علمی صورت گرفته در مقیاس صنعتی است.

در مرحله‌ آزمایش‌های تکمیلی، خواص این الیاف بهبود یافته با نانوذرات، توسط آزمون‌های مختلفی مانند آزمون آنتی باکتریال در برابر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی ، آزمون خواص ضد بو در برابر کورینه باکتریوم گزروزیس، پراش اشعه ایکس ( به منظور بررسی ماهیت و کریستالینیتی نانو مواد) و DLS ( به منظور بررسی توزیع اندازه ذرات و پایداری کلوئید نقره و مس) مورد بررسی قرار گرفته است.

این کار در شرکت صنایع فرخ سپهر کاشان ( فرش فرهی) به مرحله تجاری سازی رسیده و هم اکنون این محصول در حال تولید است. همچنین از نتایج این کار اختراعی با شماره‌ی۷۸۷۸۳ تحت عنوان «اصلاح ساختار سطحی و شیمیایی فیلامنت پلی استر با استفاده از ترکیبات پلی یورتان و نانو ذرات مس جهت استفاده در فرش ضد باکتری» در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

نتایج این تحقیقات در مجله‌ Materiali in Technologije (جلد ۴۹، شماره ۳، سال ۲۰۱۵، صفحات ۴۶۱ تا ۴۶۵) منتشر شده و دکتر خشایار مهاجرشجاعی، دانش آموخته‌ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی فرهی، حسین فرهی و احمد فرهی در انجام آن همکاری داشته‌اند.