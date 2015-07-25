۳ مرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۰۱

با اقامه نماز توسط آیت‌الله مکارم شیرازی؛

پیکر استاد اخلاق حوزه علمیه در قم تشییع و خاکسپاری شد

پیکر آیت‌الله عراقچی همدانی پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در حرم حضرت معصومه(س) خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی عراقچی همدانی یکی از اساتید اخلاق حوزه علمیه قم و از شاگردان امام خمینی، علامه طباطبایی، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله بروجردی بود که روز پنجشنبه به دلیل عارضه مغزی درگذشت.

مراسم تشییع پیکر این استاد شاخص اخلاق بعدازظهر شنبه با حضور جمعی از علما و مردم همدان و قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد.

پیکر آن مرحوم پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و زیارت حرم حضرت معصومه(س)، در این مکان مقدس به خاک سپرده شد.

مراسم بزرگداشت آیت‌الله عراقچی همدانی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در حسینه شهدا واقع در خیابان شهدا برگزار می‌شود.

آیت‌الله عراقچی همدانی علاوه بر تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه، دارای تألیفاتی در مباحث کلامی، اخلاقی و اعتقادی بود.

