پیکر استاد اخلاق حوزه علمیه در قم تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی عراقچی همدانی یکی از اساتید اخلاق حوزه علمیه قم و از شاگردان امام خمینی، علامه طباطبایی، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله بروجردی بود که روز پنجشنبه به دلیل عارضه مغزی درگذشت.

مراسم تشییع پیکر این استاد شاخص اخلاق بعدازظهر شنبه با حضور جمعی از علما و مردم همدان و قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد.

پیکر آن مرحوم پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و زیارت حرم حضرت معصومه(س)، در این مکان مقدس به خاک سپرده شد.

مراسم بزرگداشت آیت‌الله عراقچی همدانی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در حسینه شهدا واقع در خیابان شهدا برگزار می‌شود.

آیت‌الله عراقچی همدانی علاوه بر تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه، دارای تألیفاتی در مباحث کلامی، اخلاقی و اعتقادی بود.