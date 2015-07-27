احسان کرمی مجری رادیو و تلویزیون که پیش از این بیان شده بود دیگر نمی تواند در برنامه های صداوسیما حضور داشته باشد به تازگی به برنامه «تهران در شب» در رادیو تهران پیوسته است و درباره حضور دوباره خود در رادیو به خبرنگار مهر گفت: قرار است این برنامه را هر بامداد یکشنبه به همراه دیگر دوستان رسانه ای خود اجرا کنم.

وی در ابتدا به دلیل حضور نداشتنش در تلویزیون اشاره و بیان کرد: من به دلیل مساله نظام وظیفه نتوانستم در تلویزیون حضور داشته باشم. این یک مشکل اداری بود که البته مسئولان نظام وظیفه اعلام کرده بودند تا پایان سال ۹۴ ممانعتی برای کار ندارم، اما در تلویزیون از کار من جلوگیری شد.

بازیگر فیلم سینمایی «دربست» اضافه کرد: من حتی با سریال «پرده نشین» ساخته بهروز شعیبی قرارداد داشتم اما از آن هم جلوگیری شد. البته تلویزیون همکاری هایی هم با من داشته است و به طور مثال برنامه «زنده رود» را در اصفهان اجرا می کردم اما برای حضور در دیگر برنامه‌ها ممانعت صورت می گرفت و من بیشتر به تئاتر و سینما پرداختم.

مجری «رادیو هفت» که قرار است دوباره با یک برنامه رادیویی بامدادی مهمان خانه ها شود، اظهار کرد: دلیل رفتن من از رادیو بیشتر به خاطر مدیریت قبلی رادیو تهران بود و در نهایت منجر به این شد که قطع همکاری کنم ولی هم اکنون به برنامه «تهران در شب» برمی‌گردم که یکی از برنامه های قدیمی رادیوست.

وی اضافه کرد: حضور دوباره من در این رسانه با آمدن سعید معدن کن مدیر رادیو تهران همراه شد چراکه او خودش تهیه کننده بوده و با گوینده‌های مطرح کار کرده است و به این ترتیب حضور من در رادیو مطرح شد اما من مشغله هایی داشتم که به دلیل بازیگری نمی توانستم در بازه زمانی عصر در اجرای برنامه شرکت کنم و مقرر شد هفته ای یک بار بامداد یکشنبه ها اجرای برنامه با من باشد.

این مجری رادیو و تلویزیون در ادامه در توضیح خود از برنامه «تهران در شب» گفت: این یک جُنگ شبانه رادیویی است که از بخش های کوتاه تشکیل شده است. همچنین ممکن است از هفته های آینده بخشی به برنامه اضافه شود که هنرمندان ان را اجرا می کنند.

کرمی با اشاره به علاقه خود برای اجرای رادیویی بیان کرد: در این مدت دلتنگ رادیو شده بودم، حسی در رادیو وجود دارد که در تلویزیون نیست و این حس خوشایندترین اتفاقی است که برای شما رخ می دهد.

وی در پایان با اشاره به سختی اجرای رادیویی نسبت به تلویزیون عنوان کرد: در رادیو باید بتوانید تمام احساس خود را از طریق صدا منتقل کنید و این کارِ شما را سخت می کند. در واقع سختی اجرای تلویزیونی نسبت به اجرا در رادیو یک شوخی است.