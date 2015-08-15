فیلم/ بازگشایی رسمی سفارت و نصب پرچم آمریکا در هاوانا

وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به عنوان اولین وزیر امور خارجه آمریکا در ۷۰ سال اخیر به کوبا سفر کرد و سفارت ایالات متحده در هاوانا را بطور رسمی بازگشایی کرد. سفارت آمریکا در هاوانا در همان محل قدیمی خود قرار دارد. این محل از سوم ژانویه ۱۹۶۱ یعنی زمان قطع روابط آمریکا با کوبا، تا کنون تعطیل بوده است.

سفر وزیر امور خارجه آمریکا به هاوانا برای برافراشتن پرچم آمریکا در حالی است که پرپم کوبا در تیر ماه سال جاری در آمریکا به اهتزاز درآمد.

گفتنی است بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور 6 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که «رائول کاسترو» رهبر کوبا و «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کردند دو کشور روابط سیاسی خود را از سر می‌گیرند.