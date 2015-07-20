وزیر خارجه آمریکا به کوبا سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا ۱۴ آگوست سال جاری به کوبا سفر خواهد کرد.

یک مقام بلندپایه آگاه که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا برای مراسم بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا به کوبا سفر خواهد کرد.

گفتنی است، این سفر اولین دیدار یک وزیر خارجه آمریکا از کوبا پس از ۷۰ سال خواهد بود.

شایان ذکر است، روابط دیپلماتیک بین هاوانا – واشنگتن کمتر از ۲۴ ساعت آینده با برافراشته شدن پرچم کوبا در مقابل دفتر حفاظت از منافع ملی این کشور در واشنگتن به طور رسمی آغاز خواهد شد.