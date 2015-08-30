به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات افراز، اعظم کیان‌افراز سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر شهر تهران، گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر در راستای ارتقای صنعت نشر و توسعه کتاب و کتابخوانی نشست هم‌اندیشی «زنان، کتاب و توسعه پایدار» را برگزار خواهند کرد.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید‌عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست سخنرانی خواهند داشت. همچنین بی‌نظیر جلالی مدیرکل امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پروین صدقیان رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر به مسائل مربوط به حوزه نشر و توسعه کتابخوانی می پردازند.

نشست هم‌اندیشی «زنان، کتاب و توسعه پایدار» روز دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۹ تا ۱۲ در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع بزرگراه شهید چمران، برگزار می شود.

انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر شهر تهران که از سال ۱۳۷۶ به عنوان جمع صنفی فرهنگی زنان ناشر فعالیت خود را به طور خصوصی آغاز کرده است، سال گذشته مجوز فعالیت را از وزارت کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده تا به شکل پررنگ‌تری به فعالیت‌های مربوط به نشر و توسعه کتابخوانی بپردازد.