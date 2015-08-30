به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ستارگان جهان با کاپیتانی میشل سالگادو و بازیکنانی نظیر لوییس فیگو، روبرتو کارلوس، پائولتا، ویتور بایا، بودو ایلگنر، ادگار داویدس و فرناندو هیه‌رو روز جمعه در دیدار با ستارگان ایران با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید.

سالگادو بر روی صفحه توییتر خود از ایرانی ها به خاطر برگزاری این بازی تشکر کرده است.

بازیکن پیشین رئال مادرید در پیامی که برای ایرانی ها فرستاده، نوشته است: از ایرانی ها برای این بازی سپاسگزارم. برای عشق و احساسی که برای این بازی گذاشتند و به ما به عنوان بازیکنان فوتبال بار دیگر حس احترام و دوست داشته شدن بخشیدند.