هتل پنج ستاره هماگ در مرکز خراسان شمالی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه همزمان با آخرین روز از هفته دولت، مراسم کلنگ زنی هتل پنج ستاره هماگ به عنوان نخستین هتل پنج ستاره خراسان شمالی، در بجنورد، مرکز این استان برگزار شد.

آدینه محمد سویدانلویی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در این مراسم، با اشاره به ظرفیت های بالقوه گردشگری در استان به ویژه در بخش گردشگری سلامت، اظهار کرد: بالفعل شدن این ظرفیت ها و توسعه این بخش نیازمند فعالیت هتل ها و آژانس های مسافرتی مناسب در استان است.

وی اضافه کرد: امید می رود با بهره برداری از هتل پنج ستاره هماگ و چهارستاره طلای سفید بجنورد در آینده ای نزدیک، این بخش از مشکلات صنعت گردشگری در خراسان شمالی، مرتفع شود.

سویدانلویی با اشاره به این که سالانه بیش از ۲۰ میلیون گردشگر از خراسان شمالی عبور می کنند، افزود: با وجود عبور این میزان گردشگر از استان، برای اقامت و ماندگاری آنها در خراسان شمالی توسعه مراکز اقامتی ضروری است اما اکنون در استان حتی یک مورد هتل پنج ستاره و یا چهار ستاره نیز وجود ندارد.

وی اظهار داشت: زمین مورد نیاز برای احداث هتل پنج ستاره هماگ نیز سرانجام با حمایت استاندار خراسان شمالی و نمایندگان مردم استان در مجلس به سرمایه گذار واگذار شد و کار اجرایی آن از امروز آغاز می شود.

سویدانلویی با بیان این که افزون بر هتل ها و واحدهای اقامتی، رستوران ها و واحدهای پذیرایی استان نیز نیازمند بازسازی و نوسازی هستند، اضافه کرد: در این زمینه انجام اقدامات لازم در دستور کار قرار دارد.

وی هچنین یکی از سیاست های جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسن شمالی در راستای توسعه گردشگری در استان را ایجاد بازارچه های صنایع دستی و سوغات در تمامی شهرستان ها ذکر و اظهار کرد: نیاز زیرساختی و ارکان گردشگری مانند بانکداری، بیمه، فناوری و اطلاعات و بازاریابی از مولفه های اصلی توسعه بخش گردشگری بوده و تأسیسات گردشگری نیز بازوی توانمند توسعه این بخش به شمار می روند.

سویدانلویی با اشاره به این که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به نگاه ویژه کاروان دولت تدبیر و امید به بخش گردشگری در سفر به خراسان شمالی، برای تحقق همه مؤلفه های گردشگری و توسعه زیرساخت های آن برنامه ریزی شده است، افزود: در این راستا سعی می شود نیاز زیرساختی و ارکان گردشگری از جمله بانکداری، بیمه، فناوری و اطلاعات، بازاریابی و آموزش با اجرای برنامه های مناسب تأمین شود.

سویدانلویی در خاتمه با اشاره به کلنگ زنی هتل پنج ستاره هماگ، اضافه کرد: این مرکز اقامتی مجهز با پیش بینی اعتبار پنج میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی و نیز اعتبار ۱۲ میلیارد ریالی از محل تسهیلات، بر اساس برنامه تا پایان سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.