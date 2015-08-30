گلخانه سبزی و صیفی در جورقان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان ظهر یکشنبه درآیین افتتاح گلخانه سبزی و صیفی با بیان اینکه یکی از سیاست های جهاد کشاورزی توسعه کشت هایی با بهره روری بالا و میزان مصرف کم آب است، افزود: هم اکنون ۲۶۵ هزار مترمربع گلخانه در شهرستان همدان مشغول به تولید هستند.

جواد رشیدی با اشاره به اینکه درحال حاضر ۸۵ هزار متر مربع گلخانه در شهرستان همدان در حال ساخت است، گفت: از این میزان شش هزار متر مربع از نوع گلخانه های فوق مدرن و کم نظیر هستند که کلنگ احداث آن در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان توسط وزیر جهاد کشاورزی به زمین زده شد.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۰هزار تن سبزی و صیفی توسط گلخانه های شهرستان همدان تولید می شود، تاکید کرد: بسیاری از تولید کنندگان آمادگی خود را به منظور تولید سبزی و صیفی جات سالم اعلام کرده اند و چنانچه امکانات و تجهیزات لازم فراهم شود شاهد افزایش تعداد گلخانه در شهرستان همدان خواهیم بود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان در ادامه به پروژه گلخانه تولید سبزی و صیفی شهر جورقان اشاره کرد و با بیان اینکه این پروژه در سال ۹۳ به بانک معرفی و موفق به دریافت تسهیلات شده است، اظهارداشت: در سال جار ی نیز موفق به ساخت گلخانه به مساحت عرصه ۴۴هزارو ۵۵۰ متر مربع شده است.

جواد رشیدی مساحت گلخانه شهر جورقان را ۲۲ هزارو ۷۲۹ متر مربع عنوان کرد و یادآورشد: نوع سیستم کشت این گلخانه خاکی است و در زمینه کشت گوجه فرنگی گلخانه ای فعالیت می کند.

وی میزان سرمایه گذاری در گلخانه سبزی و صیفی جورقان را ۲۳ هزار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: مبلغ تسهیلات مصوب این پروژه ۲۳ هزارمیلیون ریال، سهم بانک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و سهم متقاضی نیز ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال است.

جواد رشیدی محل تسهیلات گلخانه سبزی و صیفی جورقان را صندوق توسعه ملی سال ۹۳ با عاملیت بانک رفاه کارگران عنوان کرد و یادآورشد: این واحد گلخانه با اشتغالزایی برای ۱۵ نفر ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ تن گوجه فرنگی را دارد.