به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق عرب‌قائنی ظهر چهارشنبه در همایش روستا پیوند نسل‌ها مسیر توسعه اظهار کرد: عشایر بر اساس تعریف قانونی، دارای سه ویژگی ساختار اجتماعی و قبیله‌ای، اتکای معیشت به دامداری و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ هستند و جامعه عشایری گلستان نیز بر همین اساس فعالیت می‌کند.

وی افزود: جمعیت عشایری گلستان حدود چهار هزار و ۲۰۰ خانوار است که ۱.۲ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و شامل عشایر شمالی و ترکمن‌های بومی استان می‌شود.

مدیرکل امور عشایر گلستان ادامه داد: این جامعه با در اختیار داشتن ۷۶۷ هزار رأس دام در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از مراتع استان به دامداری مشغول است و با وجود جمعیت محدود، سهم قابل توجهی در تولید محصولات استان دارد.

عرب‌قائنی اظهار کرد: عشایر گلستان ۲۵ درصد گوشت قرمز، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۴۰ درصد فرش دستباف استان را تولید می‌کنند و سالانه بین هفت هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌شود که بخشی از دام تولیدی نیز به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی به جامعه عشایری گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت اداره امور عشایر در حوزه تأمین آب و راه‌های دسترسی است و سال گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به عشایر استان هزینه شد.

مدیرکل امور عشایر گلستان افزود: ۱۱ تانکر آبرسانی در استان فعال است و توسعه ناوگان آبرسانی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین تاکنون برای حدود ۸۰ خانوار عشایری، آبرسانی پایدار و ثابت انجام شده و اجرای این طرح در مناطق مرزی و محروم ادامه دارد.

وی از تأمین مخازن ذخیره آب برای عشایر خبر داد و گفت: بیش از دو هزار و ۵۰۰ مخزن هزار لیتری پلی‌اتیلن به صورت رایگان تهیه و در اختیار جامعه عشایری قرار گرفته است تا دسترسی آنان به آب بهداشتی تسهیل شود.

عرب‌قائنی همچنین به آسیب‌های واردشده به راه‌های عشایری در پی بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و افزود: برای مرمت، راهگشایی و احداث ابنیه فنی آسیب‌دیده قراردادهای لازم منعقد شده و این اقدامات در نخستین فرصت اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت تعاونی‌های عشایری اظهار کرد: هشت شرکت تعاونی عشایری، یک اتحادیه و شرکت‌های مرتبط در استان به صورت مستمر خدمات مورد نیاز دامداران را ارائه می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر گلستان ادامه داد: طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار سیلندر گاز مایع برای جامعه عشایری شارژ و در اختیار آنان قرار گرفته است.

عرب‌قائنی از توسعه میدان دام گنبدکاووس نیز خبر داد و گفت: این میدان که حدود ۳۰ سال در زمینی به مساحت سه هکتار فعال بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده ۲۵ هکتار زمین برای طرح توسعه آن اختصاص یافته و عملیات زیرساختی این طرح آغاز می‌شود.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن شرکت تأسیسات عشایری در محدوده شهری، انتقال آن به خارج از شهر نیز در دستور کار قرار گرفته و حدود دو هکتار زمین برای اجرای این طرح اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل امور عشایر گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد کارخانه دباغی پوست و کارخانه خوراک دام در استان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این واحدها از دیگر طرح‌های اولویت‌دار برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از جامعه عشایری است.

عرب‌قائنی با اشاره به فعالیت زنان عشایر اظهار کرد: حدود ۵۰۰ زن عشایری در قالب ۱۴ صندوق اعتباری زنان فعالیت می‌کنند و این ظرفیت در مسیر تقویت اشتغال و تولید مورد حمایت قرار دارد.

وی افزود: اداره امور عشایر گلستان در شهرستان گنبدکاووس مستقر است و شهرستان‌های گنبدکاووس و کلاله، مناطق اصلی عشایری استان را تشکیل می‌دهند که بخش عمده جامعه عشایری در گنبدکاووس و بخش دیگری در کلاله سکونت و فعالیت دارند.

مدیرکل امور عشایر گلستان خاطرنشان کرد: هدف از ارائه خدمات به عشایر، ارتقای کیفیت زندگی، تثبیت جامعه عشایری، تقویت تولید و اشتغال و کاهش محرومیت در مناطق عشایری است و استمرار این خدمات می‌تواند به تقویت نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی استان کمک کند.