افتتاح و اجرای ۱۰۷۰ پروژه بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان در روز عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، امین عدیلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ۱۵ مهرماه، روز روستا و عشایر، گفت: همزمان با این مناسبت، یک‌هزار و ۷۰ پروژه در حوزه‌های مختلف عمران روستایی و مسکن روستایی در سطح استان افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان افزود: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع بیش از ۸۲۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهبود کیفیت زندگی و تأمین مسکن مناسب برای روستاییان استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در این پروژه ها، ۷۹۱ واحد مسکن روستایی با اعتبار هزینه شده ۵۵۴ میلیارد تومان افتتاح می‌شود که اجرای این واحدها علاوه بر تأمین مسکن، زمینه اشتغال یک‌هزار و ۸۹۸ نفر و بهره‌مندی ۳ هزار و ۹۵۵ نفر را فراهم کرده است.

وی همچنین از افتتاح ۱۸ طرح هادی روستایی با اعتبار بیش از ۸۷ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در مجموع به مساحت ۱۳۷ هزار و ۴۰۰ مترمربع اجرا شده و با ایجاد اشتغال برای ۳۶۷ نفر، زمینه بهره‌مندی بیش از ۲۳ هزار نفر از جمعیت روستایی استان را فراهم کرده است.

عدیلی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی واحدهای جدید مسکن روستایی تصریح کرد: همزمان عملیات اجرایی ۲۶۱ واحد مسکن روستایی با اعتبار پیش بینی شده ۱۸۲ میلیارد تومان نیز آغاز می‌شود که با بهره‌مندی یک‌هزار و ۳۰۵ نفر همراه خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توسعه و آبادانی روستاها، تنها به ساخت مسکن محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، زیرساختی و خدماتی را دربرمی‌گیرد و بنیاد مسکن با رویکرد توسعه متوازن، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها را دنبال می‌کند.

وی در پایان با تبریک ۱۵ مهرماه، روز روستا و عشایر، گفت: روستاها بخش مهمی از هویت، فرهنگ، اقتصاد و ظرفیت‌های تولیدی کشور هستند و توجه به عمران و آبادانی آنها، سرمایه‌گذاری برای آینده و زمینه‌ساز توسعه پایدار استان است.