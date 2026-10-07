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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

اجرای «مدرسه پلیس» در استان سمنان؛ همکاری با فراجا در راستای تعلیم

اجرای «مدرسه پلیس» در استان سمنان؛ همکاری با فراجا در راستای تعلیم

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اجرای طرح مدرسه پلیس را در این استان پیشنهاد کرد و گفت: الگوی این مدارس بعضاً در پایتخت وجود دارد و آمادگی داریم این مدارس را راه اندازی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان سمنان در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان و به مناسبت هفته پلیس اعلام کرد: احساس امنیت در محیط‌های آموزشی و در بین فرهنگیان و دانش‌آموزان از اولویت‌های بنیادین است که این مهم با تقویت برنامه‌های اجتماعی، مشاوره‌ای و تعامل سازنده با مجموعه انتظامی محقق می‌شود.

وی افزود: همکاری مستمر و دلسوزانه کارشناسان مشاوره پلیس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روانی دانش‌آموزان بسیار ثمربخش بوده و هفته فراجا فرصتی ارزشمند برای قدرشناسی از این مجاهدت‌ها است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به رویکرد میدانی و نظارت‌های مستقیم فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: حضور و سرکشی‌های صبحگاهی فرمانده انتظامی استان در محدوده مدارس نشان‌دهنده دغدغه‌مندی عمیق و نگاه کلان پلیس به سلامت و امنیت آینده‌سازان کشور است که مایه دلگرمی جامعه فرهنگیان به‌شمار می‌رود.

شریفی همچنین به ظرفیت کادر بانوان شاغل در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: حضور فعال پلیس زن در پوشش انتظامی و حفاظتی مدارس دخترانه الگویی شایسته و ارزشمند برای دختران دانش‌آموز است و با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان برنامه‌های فرهنگی و مشورتی مؤثرتری را برنامه‌ریزی کرد.

وی در ادامه با ارائه پیشنهادی در حوزه توسعه رشته‌ها و ظرفیت‌های آموزشی مشترک خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب موفق راه‌اندازی مدارس وابسته در پایتخت و برخی مناطق کشور، آموزش و پرورش استان سمنان این آمادگی را دارد تا با هماهنگی و دستور فرماندهی انتظامی، اقدامات اولیه برای تأسیس و راه‌اندازی «مدرسه پلیس» را از همین حالا پیگیری کند تا در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌ها، از مهرماه سال آینده پذیرای دانش‌آموزان علاقه‌مند باشد.

کد مطلب 6970566

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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      امنیت مد ارس بایدتوسط اینده سازان ودانش اموزان تامین شود ودانش اموزان بایدنظم وقانون احترام وادب به مجریان قانون ونیروی انتظامی وپلیس راازکودکی ودر مدرسه بیاموزند... هفته نیروی انتطامی برکلیه سبزپوشان میهن مبارک..

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