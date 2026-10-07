انتقاد از گلایه های پرستاران؛ خودتان را با جراح مقایسه نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته برنامه کشیک سلامت صداوسیما با حضور عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت روی آنتن رفت.

موضوع این برنامه گفتگو محور، گلایه های پرستاران از تبعیض در پرداخت کارانه ها بود و اینکه جامعه پزشکی خیلی بیشتر از جامعه پرستاری، کارانه دریافت می کند؛ در حالی که پول خدمات پرستاری به جیب پزشکان می رود.

احمد ولی پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، در گفتگوی تلفنی با برنامه کشیک سلامت، نسبت به چنین اظهاراتی موضع گیری کرد و گفت: طرح چنین موضوعاتی باعث اختلاف در تیم سلامت می شود و نتیجه آن، مالیات پلکانی و طرح قاصدک برای پزشکان بود.

وی افزود: خالی ماندن صندلی های تخصص در حرفه پزشکی، یکی دیگر از پیامدهای طرح چنین موضوعاتی است که باعث شده رقابت برای چند رشته خاص باشد.

ولی پور گفت: درآمد بالای یک فوق تخصص جراحی نسبت به پرستاران، نتیجه سال ها زحمت و تلاش اوست که ۱۹ سال طول کشیده تا به این نقطه برسد.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد: حتی پزشکان عمومی هم که ۷.۵ سال درس خوانده اند، خودشان را با این دسته از پزشکان مقایسه نمی کنند.

وی با اعلام اینکه حقوق پزشک طرحی ۲۰ میلیون و در برخی مناطق، پزشک عمومی با ۲۸ سال سابقه خدمت ۳۰ میلیون تومان می گیرد، ادامه داد: دریافتی پزشکان ما در دورافتاده ترین مناطق، بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است که شامل حقوق و کارانه می شود.

ولی پور با عنوان این مطلب که احکام حقوق پرستاران در برخی از مناطق کشور از پزشکان عمومی بیشتر است، گفت: تشخیص بیماری، نتیجه سال ها درس خواندن پزشکان است و نباید خودمان را مورد مقایسه قرار دهیم.

وی در عین حال تاکید کرد: بنده برای حرفه پرستاری و زحمات پرستاران، ارزش قائلم و می دانم که دریافتی آنها قابل قبول نیست و همین موضوع باعث ترک کار و مهاجرت پرستاران می شود.