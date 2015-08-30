افتتاح سامانه انرژی خورشیدی پارکینگ پارک پردیسان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم با بیان اینکه ایران ذخایر مناسبی از انرژی های تجدید پذیر بادی ،خورشیدی و زمین گرمایی برخوردار است، افزود: به هیچ وجه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر آلایندگی ندارد و می بایست برای استفاده از آنها تکنولوژی آن را در کشور نصب کرد.



متصدی با اشاره به نقش و سهم بیشتر انرژی خورشیدی در کشور با توجه به وضعیت جغرافیایی کشورمان اظهار داشت: انرژی خورشیدی می تواند نیازهای برقی و انرژی را تامین کند و جزء انرژی های پاک محسوب می شود که هیچ آلودگی ندارد و در کاهش انتشار آلاینده ها و گاز های گلخانه ای سهم زیادی دارد.



وی ادامه داد: میزان انتشار گاز های گلخانه ای نیروگاه هایی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند، زیاد است.



معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه می بایست سیستم مدیریت سبز در کشور استقرار یابد، اظهار داشت: سال گذشته فعالیت ها و مصوبات خوبی از دولت گرفتیم و شاخص های مدیریت سبز تدوین شد.



وی ادامه داد : از جمله شاخص های مدیریت سبز شامل کاهش مصرف انرژی ، آب و سوخت است و دستگاه ها موظفند بر اساس بودجه ۹۴ یک در صد از بودجه خود را برای مدیریت سبز هزینه کنند.

کارنامه اجرایی مدیریت سبز دستگاه ها تا پایان شهریور ماه اعلام می شود

متصدی با اشاره به ارائه کارنامه سبز دستگاه ها در سال گذشته ، گفت: امسال نیز کارنامه دستگاه های اجرایی بر اساس ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین و منتشر می شود.



معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این سازمان در اجرای نظام مدیریت سبز در سال گذشته رتبه اول را در بین دستگاه های دیگر داشته است که امیدواریم امسال نیز این رتبه را نگه دارد.



وی افزود: افتتاح پروژه انرژی خورشیدی پارک پردیسان نمونه ای از فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست درجهت استقرار نظام مدیریت است که با راه اندازی این سامانه بخشی از مصارف برق توسط پانل های خورشیدی تامین می شود.



متصدی با بیان اینکه ۸۰ کیلو وات ساعت برق سازمان حفاظت محیط زیست توسط انرژی خورشیدی تامین می شود، از همکاری وزارت نیرو و شرکت برق برای راه اندازی این سامانه تشکر کرد و گفت: افزایش میزان برق تولیدی از انرژی خورشیدی در برنامه های آتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.



وی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار لیتر آب گرم مصرفی سازمان حفاظت محیط زیست از انرژی خورشیدی تامین می شود، افزود: در نظر داریم استفاده از انرژی خورشیدی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها را گسترش دهیم.



معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: انتظار داریم دستگاه ها در مورد مصارف انرژی از این نیروی لایزال الهی استفاده کنند.



وی، کاهش مصرف آب، نصب شیرهای الکترونیکی، استفاده از لامپ های کم مصرف LED، کنترل مصرف سوخت و عدم استفاده از ماشین های با مصرف سوخت بالا را از جمله برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای نظام مدیریت سبز برشمرد.



سامانه انرژی خورشیدی پارکینگ جنوبی پارک طبیعت پردیسان با ۱۴۴ پنل در یک سایت توان تولید ۸۰ کیلو وات ساعت برق را دارد.