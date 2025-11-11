به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی دستگاههای اجرایی کشور در سازمان حفاظت محیط زیست، حسین وزیری رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده در اجرای این طرح، گفت: این نیروگاه خورشیدی با همت همکاران سازمان و همراهی شرکتهای دانشبنیان داخلی در مدت زمان کوتاه سه ماه احداث شده و قادر است حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز سازمان را تأمین کند.
وی افزود: در این پروژه از ظرفیتها و دانش فنی بومی کشور استفاده شده و اجرای آن نقش مؤثری در کاهش آلایندهها و انتشار کربن دارد. این نیروگاه میتواند الگویی مناسب برای سایر دستگاههای اجرایی در مسیر توسعه انرژیهای پاک باشد.
وزیری با اشاره به اینکه این طرح به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی احداثشده در میان دستگاههای اجرایی کشور شناخته میشود، اظهار داشت: اگرچه بهرهبرداری از نیروگاه به دلیل برخی مسائل اجرایی مدتی به تعویق افتاد، اما امروز با تلاش جمعی همکاران و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، شاهد آغاز رسمی فعالیت آن هستیم.
به گفته وی، بهرهبرداری از این نیروگاه ۵۵۰ کیلوواتی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی سازمان، گامی مؤثر در مدیریت مصرف برق، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تحقق اهداف توسعه پایدار کشور است.
وزیری در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این پروژه، سرآغازی برای گسترش طرحهای مشابه در سایر نهادها و دستگاههای اجرایی کشور باشد.
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