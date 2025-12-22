به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش فعال محیط زیست در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر سازمان حفاظت محیط زیست، که صبح امروز اول دی ماه در سالن شهدای محیط‌زیست برگزار شد گفت: بر اساس آمار، در کمتر از دو هفته از خشکسالی شدید به ترسالی کم‌سابقه‌ای رسیده‌ایم که این موضوع نشان‌دهنده ویژگی‌های شگفت‌انگیز سرزمین ایران است.

وی بیان کرد: در استان هرمزگان، تمامی روستاها از سیل آسیب دیدند، به‌جز روستای «گزیر» که یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های کشور را در خود جای داده است. مردم این روستا طی سال‌ها با تکیه بر دانشی که از کتاب‌ها آموخته‌اند، یاد گرفته‌اند چگونه با سیلاب مقابله کنند.

این فعال محیط زیست اضافه کرد: اگر بتوانیم به سهم خود انگیزه‌ای ایجاد کنیم تا مثلاً در شهر بافق از استفاده بی‌رویه از سنگ جلوگیری شود، این‌ها خوراک‌های پژوهشی ارزشمندی هستند که در اختیار دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های ما قرار دارد و می‌تواند امید را در جامعه تزریق کند.



وی افزود: سال آینده سالگرد تولد اسکندر فیروز بنیان‌گذار سازمان حفاظت محیط زیست در ایران است. بسیاری از ایرانیان ما نمی‌دانند ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست به ابتکار یک ایرانی به ثبت رسیده است. وظیفه پژوهشگران آن است که برای آبادانی کشور بجنگد. امروز ایران ما در بین ۵ کشور برتر از جهان از نظر اتصال به انرژی خورشیدی است. به رغم تحریم‌ها، جنگ و وضعیت اقتصادی می‌توانیم با اراده راسخ رتبه اول استفاده از انرژی خورشیدی را داشته باشیم و ناترازی انرژی را به صفر رسانده و به کشورهای همسایه خود که چالش‌های اساسی در حوزه انرژی دارند کمک کنیم.



درویش تصریح کرد: بنابراین تغییر با پژوهش ممکن است و ایران می‌تواند عضوی مؤثر و مسئولیت پذیر در جهان عاری از خشونت باشد و نشان دهد که شایسته زندگی است.