به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم در نشستی با تشکل های دینی استان یزد با اشاره به اینکه فعالیت های تشکل های مذهبی در سطح کشور نیازمند سازماندهی است، اظهار داشت: برای ساماندهی امور مربوط به تشکل های دینی بانک اطلاعات تحت وب تشکل های دینی کشور راه اندازی شود که این موضوع در دست اقدام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید در بزرگداشت مناسبت های مذهبی توازن داشته باشیم، عنوان کرد: گاهی مشاهده می شود که به مراسم های مذهبی گرایش بیشتری وجود دارد در حالی که باید در برنامه ریزی‌های خود به مناسبت‌های شادی چون دهه کرامت، عید غدیر و ... نیز توجه بیشتری داشته باشیم.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: باید برای بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی طرحی ارائه شود و در آن باز مهندسی مناسبت های مذهبی بر اساس محکمات مذهبی توسط تشکل های دینی مورد توجه قرار گیرد.

معممی مقدم در مورد جایگاه تشکل های دینی در کشور نیز بیان کرد: امروز مراجع بالادستی نظام نسبت به نقش آفرینی بیشتر و بهتر هیئت مذهبی در جلسات خود نظر ویژه ای دارند که این امر نشان از جایگاه این تشکل هاست.

وی با بیان اینکه خوشبختانه روز به روز توجه به تشکل های دینی در حال افزایش است، افزود: به دنبال آن هستیم تا در برنامه ششم توسعه جانمایی مناسبی را برای تشکل های دینی داشته باشیم.

مدیرکل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در آموزه های دینی ما به تظاهرات های مذهبی تاکید شده است اما نباید فقط به این امر بسنده کنیم بلکه باید وقتی مجلس عزاداری برپا می شود، ببینیم در مقابل چند آسیب اجتماعی توانسته ایم کاری انجام دهیم.

معممی مقدم با بیان اینکه عزاداری شعار حیاتی ما هیئتی ها است، افزود: اگر در هیئات فقط عزاداری هدف باشد، دیگر از تدبر در مجالس خبری نخواهد بود و در این صورت رشد و کمال در هیئت جای خود را به رقایت خواهد داد.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: هنر ما در سازمان تبلیغات اسلامی برقراری پیوند عاطفی قوی با تشکل های دینی و فعالان این عرصه است.