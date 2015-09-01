«آغی» در ادامه سفر دور دنیا به كوزوو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم كوتاه «آغی» در ادامه حضور در جشنوارههای مختلف بینالمللی در بخش مسابقه فیلمهای كوتاه سومین جشنواره بینالمللی فیلم فریزای كوزوو بهعنوان تنها نماینده ایران با ۶۱ فیلم از آمریكا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، مكزیك، لهستان، مصر، اتریش، مراكش، ژاپن و ... به رقابت خواهد پرداخت.
جشنواره بینالمللی فیلم فریزا توسط سازمان هنرهای مستقل كوزوو تأسیس شده است و هرسال با شعار ترویج ارزشهای جهانی از طریق زبان، فیلمهای كوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی تا ۳۰ دقیقه و فیلمهای بلند تا ۶۰ دقیقه را به رقابت میگذارد.
سومین دوره این جشنواره از ۲ تا ۵ سپتامبر برابر با ۱۱ تا ۱۴ شهریور با برگزاری كارگاههای آموزشی، برنامههای گردشگری و فرهنگی در فریزای كوزوو برگزار میشود.
نظر شما