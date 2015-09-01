۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۰۳

کری در دفاع از برجام سخنرانی می کند

وزیر امور خارجه آمریکا فردا چهارشنبه در دفاع از توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «جان کری» فردا در فیلادلفیا در حمایت از توافق هسته ای ایران و همچنین افزایش احتمال تصویب این توافق در کنگره آمریکا سخنرانی می کند.

در حال حاضر ۳۱ سناتور دموکرات آمریکا از این توافق حمایت کرده اند و کاخ سفید برای آ«که مشکل چندانی برای تصویب این توافق نداشته باشد نیازمند رای مثبت سه سناتوور دیگر است.

کری چند روز قبل نیز با دفاع از توافق هسته ای در واکنش به سخنان کسانی که از امکان بازرسی ایران از تأسیسات خود در پارچین انتقاد می کنند، گفته بود: از اینکه توانستیم به فرایندی دست یابیم که به سؤالاتمان پاسخ می دهد، خوشحال و راضی هستیم. اگر ایرانی ها به نحوی که مورد انتظار ما است در این خصوص پاسخگو نباشند، آن ها در مسیر نقض توافق مذکور قرار خواهند گرفت و آن گاه تمام گزینه های آمریکا نیز در دسترس خواهند بود.

