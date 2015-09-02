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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۲۵

تعدادسناتورهای حامی برجام به ۳۳ رسید/اضافه شدن کونز به تیم اوباما

تعدادسناتورهای حامی برجام به ۳۳ رسید/اضافه شدن کونز به تیم اوباما

حمیات سناتور دمکرات اهل «دلاور» از توافق هسته ای حاصل شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ تعداد سناتورهای حامی این توافق را به ۳۳ نفر رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، سناتور «کریستوفر اندرو (کریس) کونز» از حزب دموکرات آمریکا به عنوان سی و سومین سناتوری که حمایت خود را از توافق هسته ای ایران اعلام کرده لقب گرفت. 

روز گذشته به ترتیب سناتور «باب کیسی» و سناتور کریس کونز، به حامیان توافق هسته‌ای در سنای ایالات متحده پیوستند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی توافق با این حساب به ۳۳ نفر می‌رسد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، برای وتوی احتمالی رای مخالف سنای آمریکا به توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، به ۳۴ رای موافق نیاز دارد.

حامیان توافق به یک رای دیگر برای قانونی کردن حق استفاده از وتوی رئیس‌جمهوری علیه اکثریت احتمالی مخالفت‌ها نیاز دارند. 

اما بنا بر گزارش‌ها آنها در تلاش هستند که شمار موافقان را به ۴۱ نفر برسانند تا به این صورت توافق به اجرا درآید و نیازی هم به وتوی رئیس‌جمهوری نباشد.

کد مطلب 2901712
عبدالحمید بیاتی

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