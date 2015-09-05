بیانیه دوم باشگاه استقلال علیه میرشاد ماجدی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، پیرو اظهارات مجدد میرشاد ماجدی، لازم است با ذکر چند نکته به ایشان یادآور شویم که جای انتقادهای به قول ایشانه دلسوزانه در رسانه‌ها نیست و بنا بر مصلحت صرفا یادآوری کلی برخی اتفاق‌ها کافی به نظر می‌رسد:

۱ - میرشاد ماجدی، با سابقه فقط چند دقیقه، بازی در جام باشگاه‌های آسیا در حالی برای مقبولیت خود پای آن افتخار را به میان می‌کشد که انگار فراموش کرده، سرمربی و مربی آن تیم قهرمان همین سرپرست و سرمربی امروز تیم استقلال بودند! از سوی دیگر او طوری از سفرهای ٤٤ نفره تیم فعلی صحبت می‌کند که گویا به یاد ندارد در دوره مسئولیت او، تیم استقلال در بعضی مواقع با بیش از ٨٠ نفر به سفر می‌رفت!

٢ - میرشاد ماجدی حتما به یاد دارد که در سفر تیم استقلال به اصفهان جهت دیدار با ذوب‌آهن در فصل ٩٣ - ٩٢ کدام فرد با بلیت و کارت پرواز یکی از بازیکنان غایب با ظاهر و شرایط آنچنانی سوار بر هواپیمای تیم شد! امیدواریم توجیه وی این نباشد که مسئولیت بلیت های هواپیما بر عهده شخص دیگری بود که آنوقت خواهیم پرسید حضور فیزیکی شما در همه آن صحنه‌های سفر اصفهان و اردوی کیش چه فایده و الزاماتی برای باشگاه استقلال داشت؟!

٢ - ماجدی، قطعا اتفاق‌های اردوی کیش در اسفند سال ٩٢ و اردوی ترکیه در تیر سال ٩٣ را به یاد دارد! رخدادهایی که اگر روند حاشیه‌سازی او ادامه یابد، می‌توان به تحلیل و بررسی آن پرداخت. دلیل اشاره باشگاه به این موارد فقط به اظهار نظر ماجدی درباره الزامات اردوهای شبانه روزی مربوط می‌شود.

٣ - سرپرست سابق در طول فصل گذشته به کرات در سفرهای شخصی تایلند، ترکیه و ... حضور داشتند. با این شرایط، دلیل انتقاد وی از عدم حضور بعضی از مربیان استقلال در شرایط فعلی منصفانه به نظر نمی‌رسد!

٤ - ماجدی درباره رتبه جهانی سایت رسمی باشگاه استقلال صحبت کرده است. یک بحث تخصصی که در صلاحیت او نیست اما اگر روزی فرا برسد که شغل دوم و پنهانی برخی مسئولان اجرایی فوتبال ایران، خبرنگاری نباشد و اخبار مهم و داغ تیم به جای راپورت مخفیانه به یک رسانه خاص در سایت رسمی باشگاه منتشر شود، بدون تردید رتبه جهانی رسانه باشگاه ارتقاء می‌یابد!

بهتر است میرشاد ماجدی بداند که بودجه سالیانه اداره سایت باشگاه معادل کمتر از ٣٠ درصد قرارداد ایشان در فصل گذشته است! همچنین به یاد داریم که افکار عمومی و هواداران با میزان آرایی که شما در انتخابات شورای شهر کسب کردید، جایگاه واقعی افراد را تعیین کردند و این عین دموکراسی بود!



اگر آقای ماجدی مایل بودند از عملکرد دوران سرپرستی خود خاطرات بیشتری برای ایشان نقل کنیم، به صورت حضوری در محل باشگاه استقلال خدمت ایشان خواهیم بود که به دلیل نامناسب بودن این خاطرات پیشاپیش از عدم انتشار آنها پوزش می‌طلبیم.