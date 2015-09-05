رویداد ملی اینوتک سلامت در کرمانشاه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد ملی اینوتک سلامت پس از رقابت تنگاتنگ ۲۲ تیم در حوزه ارائه ایده‌های نوآورانه در بخش سلامت با معرفی ۷ تیم و اهدای گرنت فناوری به برترین‌ها در کرمانشاه به کار خود پایان داد.

این رویداد با شرکت بیش از ۱۵۰ ایده‌پرداز از ۲۰ استان کشور با هدف ایده‌پردازی، نوآوری، توانمند سازی و کارگروهی و نیز برقراری ارتباط مستمر و پایدار میان دانشگاه و صنعت‌گران برگزار و در پایان ۷ تیم برگزیده شدند.

در مراسم اختتامیه این رویداد ملی، تیم بیوتک(UT-BME-MAT) با ایده طراحی بازی کامپیوتری بر پایه آموزش مفاهیم سلامت برای نوجوانان به عنوان تیم برتر معرفی و شایسته دریافت گرنت فناوری به مبلغ ۵۰ میلیون ریال شد و تیم «زانکو» با ایده ساخت و فرمولاسیون داروی موضعی در درمان برص با استفاده از گیاه غاز یاغی و هویج به عنوان تیم دوم انتخاب شد.

تیم «بستون شفا» با ایده گیاه کاملین روغن دارویی با محتوی بالای امگا۳ و قابلیت تولید در شرایط دیم، تیم «نور و سایکولوِژی» با ایده پروتکل درمانی با میانجی دستگاه نور و بایوفیدبک و اذکار الهی، تیم «روان درمانگران» با ایده طراحی اشکال جدید داروهای روانپزشکی در جهت کاهش استیگمای بیماری نیز به عنوان تیم‌های سوم تا پنجم معرفی شدند.

تیم «ستاک پرواز آسیا» با ایده طراحی نرم افزار جامع پزشک‌یار و تیم «دراک صنعت جم» با ایده طراحی سطل زباله عفونی هوشمند نیز در جایگاه‌های ششم و هفتم تیم‌های برتر قرار گرفتند.

تیم‌های سوم تا هفتم از امتیاز دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال برخوردار شدند.