به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد با همکاری دانشگاه پیامنور مرکز بیجار و پارک علم و فناوری کردستان برگزار میشود و صاحبان ایده، دانشجویان و فارغالتحصیلان میتوانند در محورهای صنایع خلاق، گردشگری، اقتصاد دیجیتال، کشاورزی، امنیت غذایی، معدن و ICT ایدههای خود را ارائه کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، برای تیمهای برگزیده جوایز نقدی و حمایتی پیشبینی شده است و تیم اول ۱۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه ۲۵۰ میلیون ریال گرنت توانمندسازی، تیم دوم ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه ۲۰۰ میلیون ریال گرنت و تیم سوم ۷۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه ۱۵۰ میلیون ریال گرنت دریافت خواهد کرد.
همچنین امکان استقرار تیمهای منتخب در مرکز رشد دانشگاه پیامنور و پارک علم و فناوری کردستان فراهم شده است تا مسیر توسعه و تجاریسازی ایدهها تسهیل شود.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند به سامانه Stpok.ir مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای اعلامشده از سوی دبیرخانه تماس بگیرند.
گفتنی است؛ این رویداد در تاریخ ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آذرماه با حضور دانشجویان، فارغالتحصیلان و صاحبان ایده برگزار میشود.
